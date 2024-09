Costantino Vitagliano: è cambiato tutto dopo la malattia | “Mi sono avvicinato a…”

Ecco a chi si è avvicinato Costantino Vitagliano dopo la scoperta della sua malattia, c’è solo una richiesta che gli fa sempre. Le sue parole hanno commosso tutti i suoi fan, in quanto ha parlato con il “cuore in mano”.

Costantino Vitagliano è un nome difficile da dimenticare in quanto come disse in passato: “Volevo essere il più bello di tutti e per un po’ ci sono riuscito”. Nel 2003 è iniziato tutto per lui, fu il tronista per eccellenza a Uomini e Donne e le donne facevano letteralmente la fila per incontrarlo.

In quegli anni fece il boom di carriera, trasmissioni televisive, cinema, calendari, serate stra pagate e così via. Insomma in quegli anni Costantino o Costa come veniva chiamato amichevolmente dai suoi fan era ovunque.

Tutto procedeva bene per l’ex tronista, il quale conservò una certa fama, diventando famoso anche sui social. Purtroppo la notizia della sua malattia cambiò tutto e da quel momento si avvicinò molto a un lato preciso della sua persona.

La malattia di Costantino Vitagliano

Super bellissimo, Costantino Vitagliano ha segnato sicuramente un’era, in quanto era un’icona di moda per tutti coloro che lo seguivano quando ancora i social non esistevano. Ha avuto una vita esilarante, in quanto ha vissuto “a tutto gas” sia in campo lavorativo che sentimentale, diventando papà di Ayla, per la quale stravede. Purtroppo però una tragica e improvvisa notizia gli ha fatto rivalutare tutta la sua vita.

Quella malattia rara e autoimmune di cui ancora i medici ne ignorano l’evoluzione ha fatto rivalutare tutta la vita a Vitagliano, il quale attualmente si sta sottoponendo ad una cura sperimentale: “Devo prendere una pastiglia alle 8, fare un’iniezione alle 14 e poi, di nuovo, una pastiglia. Sono sotto cortisone e non devo fare sforzi. Da molti mesi la mia vita è così: faccio due esami del sangue al mese…sembra che la terapia stia funzionando…”.

Il desiderio di Costantino

In tutto questo trambusto, Costantino Vitagliano ha riscoperto la sua fede e a Dio lui chiede sempre e solo una cosa: “Da quando mi sono ammalato mi sono riavvicinato a Dio. Lo invoco spesso. E gli chiedo sempre la stessa cosa: di veder crescere mia figlia. Non mi interessa altro”, ha rivelato l’influencer al settimanale Di Più.

Costantino inoltre, ha passato due grandi dolori nella sua vita, cioè quella della morte dei genitori ai quali chiede spesso aiuto: “Quando guardo in cielo, mi viene spontaneo salutarli tutti e due con un bacio: “Ciao mamma, ciao papà. Vi prego, aiutatemi a vedere crescere mia figlia”. Questo lo chiedo anche a Dio”. Gli auguriamo quindi che il suo grande desiderio possa avverarsi.