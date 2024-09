Flavio Montrucchio: ritorno in TV col botto | Dove vederlo

Il grande Flavio Montrucchio torna in televisione, con grande gioia del suo grande e fedele pubblico. Scopriamo insieme dove poterlo vedere e soprattutto in quale veste. Sarà un ritorno scoppiettante.

Flavio Montrucchio fu uno delle grandi rivelazioni che conoscemmo tutti quanti grazie al Grande Fratello, dal quale tra l’altro ne uscì vincitore durante la seconda edizione. Da perfetto estraneo, nel giro di pochi mesi divenne popolare e ottenne la nomina di sex symbol.

Ma Flavio non è solo questo, con gli anni dimostrò di essere un bravo attore e conduttore, nonché marito e padre di famiglia. La sua storia d’amore con Alessia Mancini, con la quale convolò a nozze nel 2003 è una speranza per tutti i romantici.

I due divennero genitori di Mya e Orlando e insieme proseguono le loro vite lavorative e familiari sempre uniti da quella scintilla ancora visibile in qualunque scatto social che li ritrae. L’affetto dei follower per Flavio e Alessia è sempre il medesimo per questo non stupisce il fatto che il popolo del web ha stappato una bottiglia di spumante dopo aver saputo del ritorno in tv di Montrucchio. Scopriamo dove.

La vita di Flavio Montrucchio dopo il Grande Fratello

Di acqua sotto i ponti ne è passata dopo l’uscita dal Grande Fratello da parte del bel Flavio Montrucchio. Classe 1975, nonostante il successo ottenuto non dimentica mai le sue radici, sui social parla spesso della sua Torino. Non è un uomo solo di spettacolo l’ex gieffino ma anche di famiglia, in quanto è sposato con Alessia Mancini da oltre 20 anni ormai e com’è possibile vedere sui social non perdono mai l’occasione di celebrare il loro amore, in quel modo delicato, fine e riservato che negli anni delle pubblicazioni private convulsive è veramente una boccata d’aria fresca.

Flavio, com’è possibile vedere sul suo curriculum, dopo il reality iniziò a dilettarsi nel mondo del piccolo e del grande schermo, prendendo parte a diversi produzioni. È passato da Cento Vetrine ai musical teatrali fino a Una donna per amica al cinema. Da diversi anni si diletta invece in veste di conduttore, intrattenendo quel suo pubblico che non ha mai smesso di seguirlo.

Il ritorno di Flavio in tv

Con grande piacere per i fan, dal 3 settembre su Real Time sono iniziate le nuove puntate di Primo appuntamento, il programma condotto da Flavio Montrucchio, il cui ruolo è quello di una sorta di Cupido moderno. Far conoscere al ristorante dei perfetti sconosciuti, ritenuti compatibili dal sistema, i quali avranno una cena per capire se il colpo di fulmine è scoccato oppure no. Grazie a questi primi appuntamenti al buio molti hanno trovato la loro anima gemella altri invece hanno continuato a cercarla, lontano dalle telecamere.

In merito proprio al primo appuntamento, con la solita ironia che lo contraddice, Montrucchio ha rivelato un simpatico aneddoto in merito alla figlia Mya: “Le ho detto che il primo appuntamento lo farà nel programma di papà, così scelgo tutto io”, ha rivelato scherzosamente il re di cuori del piccolo schermo. Chissà se la figlia sarà d’accordo?