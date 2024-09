Che fine ha fatto l’Uomo Gatto? Da Sarabanda ad oggi: cosa fa oggi l’idolo del programma di Papi

In quanti di voi si ricordano chi era l’Uomo Gatto, il protagonista di Sarabanda, il programma di Enrico Papi? Ecco cosa fa oggi e soprattutto perché se ne sta parlando tanto in questi giorni.

Ci sono programmi epici che resteranno per sempre nel cuore dei fan che hanno avuto la fortuna di esserci negli anni di uscita. Anche perché molti di essi hanno dato il via a quelli che sarebbero diventati show di altrettanto successo negli anni successivi.

Per farvi un esempio, il Festivalbar era una sorta di versione estiva e diciamo più frizzante del Festival di Sanremo, dove moltissimi cantanti si esibivano nelle varie piazze d’Italia insieme alla famiglia Salvetti che ci faceva vivere sempre moltissime emozioni, un po’ come con la kermesse canora della Rai.

Un altro programma epico è stato sicuramente Sarabanda di Enrico Papi, grazie al quale abbiamo conosciuto molti personaggi straordinari che riuscivano a indovinare ogni tipo di brano sentendo soltanto le prime note. L’Uomo Gatto fu uno di loro, un fenomeno dall’orecchio super sviluppato, vediamo insieme cosa fa oggi.

Chi è l’Uomo Gatto

Molti della nuova generazione probabilmente non sapranno chi è l’Uomo Gatto in quanto erano troppo piccoli o addirittura non erano neanche nati quando Sarabanda andava in onda, per questo vogliamo fare una sorta di ripasso, per mettere tutti allo stesso livello, durante la lettura di questo articolo. Che dire, Gabriele Sbattella fu uno dei campioni più amati dello show televisivo condotto da Enrico Papi a partire dalla fine degli anni 90.

Soprannominato appunto l’Uomo Gatto, questo straordinario campione rimase in gara per ben 79 puntate, lasciando tutti quanti senza parole per la sua straordinaria conoscenza in ambito musicale. Oggi la sua vita è diversa eppure all’epoca, dopo il successo mediatico tutti lo volevano nelle serate, come ha rivelato lui stesso, dove guadagnava come aveva rivelato: “mi invitavano nei locali per le serate. Con due ore si guadagnava quello che nei villaggi si prendeva in un mese…”.

Tanti auguri al pupillo di Enrico Papi

Come ha rivelato lo stesso Gabriele Sbattella in arte l’Uomo Gatto, di anni ne sono passati da quando partecipò a Sarabanda e con Enrico Papi non si sentono più, non hanno neanche i numeri, ma se si vedono si salutano sempre volentieri. Sicuramente però un sorriso al conduttore gli sarà uscito dopo aver letto che il fenomeno musicale è convolato a nozze pochi giorni fa a San Benedetto del Tronto con la “sua” deliziosa Elena Ciubotariu, con la quale era legato dal 2021.

Tra le note di Your Song di Elton John, l’ex pupillo di Papi ha scritto sui social: “Oggi io ed Elena ci siamo sposati!”. Dopo la carriera televisiva, Gabriele oggi conduce una vita totalmente diverso in quanto è diventato un giornalista musicale: “Faccio il giornalista e non scrivo solo di sport, anche di musica, ho seguito tre Festival di Sanremo. Lavoro per un’agenzia”, come ha rivelato lui stesso.