Ezio Greggio fuori da Striscia la Notizia? Arriva l’annuncio: il conduttore ha risposto così

Ezio Greggio è fuori da Striscia la Notizia, questo rumors impazza sui social da giorni, spezzando il cuore dei suoi fan. Sarà veramente così? La risposta direttamente dal noto conduttore.

È il noto conduttore, cabarettista, comico, attore e regista italiano di 70 anni che da decenni tiene compagnia al suo grande pubblico con quella simpatia, ironia e classe che lo contraddistingue. Stiamo parlando di Ezio Greggio il quale di anni ne ha 70 eppure nessuno glieli darebbe mai, in quanto ha una vitalità che per tutti è ancora il giovanotto degli esordi.

Ezio lo ricordiamo sempre con tanto affetto per tutti i vari film, serie tv e programmi televisivi ai quali ha preso parte, ma sicuramente tra i tanti il suo ruolo di conduttore al noto TG satirico di Antonio Ricci resterà per sempre il preferito di molti.

La sua collaborazione con il collega e amico Enzo Iacchetti poi rende Striscia la notizia memorabile quando ci sono entrambi. Per questo il rumors che gira già da un po’ sui social in merito al suo presunto addio dal programma, ha allarmato tutti quanti.

Ezio Greggio non aprirà Striscia la notizia

Ezio Greggio è il conduttore più longevo in merito a Striscia la notizia in quanto fu lui a condurre la prima edizione e stiamo parlando del 1988. Da quel momento non si allontanò più dal bancone degli stacchetti, da quel set e dalle Veline. Sicuramente tra le varie accoppiate vincenti quella formata da Ezio e da Enzo Iacchetti è una tra le più amate dal pubblico.

Loro due già da soli sono un portento ma quando si trovano insieme, il signor Enzino e il signor Ezio sono irraggiungibili. Di una simpatia e di un’eleganza disarmante il duo comico ha sempre intrattenuto il suo grande pubblico da anni, ma le cose veramente starebbero per cambiare?

Ezio risponde ai rumors

Da quando i fan hanno appreso che ad aprire Striscia la notizia quest’anno ci penseranno un’accoppiata inedita composta da Michelle Hunziker e Nino Frassica, il popolo del web ha iniziato a ipotizzare che Ezio Greggio non avrebbe fatto parte del cast del programma di Antonio Ricci. Così dopo diverse polemiche, il conduttore ha deciso di rispondere sui social in modo diretto.

Un suo fan gli ha scritto: “Vero che fai un’ultima puntata per salutare da Striscia? Vero che ce la fai?”, per tutta risposta Ezio ha chiosato: “Ma quale ultima??? Io ci sarò come sempre”, chiarendo una volta per tutti che ci sarà come sempre. Speriamo quindi di rivederlo come sempre insieme a Iacchetti, la cui compagnia ormai è un punto fermo nella vita del loro grande pubblico.