Hai mai visto il nipote di Elisa Isoardi? Eccoli insieme in macchina: mitica la zia

Avete mai visto il nipote di Elisa Isoardi? Sono apparsi insieme in macchina e la mitica zia è tutto un programma, i fan come sempre hanno apprezzato questi scatti super familiari della conduttrice.

Elisa Isoardi non ha bisogno di presentazioni in quanto la conosciamo ormai da parecchio. L’abbiamo vista sulle passerelle in veste di ex modella e poi come conduttrice, lavorando in svariati programmi, maggiormente della Rai.

Dopo un periodo di stop, dovuto per motivi non ancora chiari, la conduttrice è tornata finalmente alla ribalta, dimostrando a tutti quanto la “sua” Linea verde Life sia uno show che le calza a pennello. I telespettatori adorano vederla insieme alla collega Monica Caradonna, con la quale tra l’altro a breve inizierà una nuova stagione.

Elisa però non è soltanto lavoro ma è anche molto famiglia, in quanto stravede per i suoi parenti. Per esempio in questo recente scatto social l’abbiamo vista insieme al nipote, con il quale è sempre stata una super zia.

Elisa Isoardi e il pensiero della famiglia

Dopo la fine della storia d’amore con Matteo Salvini, Elisa Isoardi ha rivelato: “Dopo che vivi un amore grande e completo è difficile accontentarsi. Certi sentimenti totalizzanti non sono semplici da replicare”, per questo si descrive come selettiva ed esigente. La conduttrice attualmente è felicemente single, se troverà qualcuno benissimo se no, la sua vita non le dispiace per niente.

Anche se per i suoi genitori non solo non avrà mai figli ma probabilmente non si sposerà mai. Come rivela giustamente Elisa però: “Ma che ci posso fare? La mia realizzazione non passa necessariamente attraverso la coppia”.

Elisa e suo nipote

A dimostrazione del fatto di quanto la fama per Elisa Isoardi venga dopo rispetto alla sua famiglia, c’è quel tenero scatto social nel quale si vede la bella conduttrice in veste di zia super, insieme al nipotino Alessio, che tanto piccolo non lo è più. Come aveva rivelato lei stessa, la Isoardi ha un rapporto molto speciale con i nipoti Alessio e Emily, figli del fratello Domenico.

A prescindere dalle varie critiche assurde lette nel corso degli anni, come quando fu immortalata mentre dava un tenero bacio al nipote, la Isoardi fa spallucce al mondo e continua a godersi i suoi nipoti, vivendo insieme a loro straordinarie avventure, come quando furono pizzicati tutti e tre insieme per le vie di Roma, nella sua “settimana da zia” come l’ha descritta sui social.