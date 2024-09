Chi é Anna Lou Castoldi? La figlia d’arte che ha detto sì a Milly Carlucci

Scopriamo insieme chi è Anna Lou Castoldi, la figlia d’arte che ha accettato la richiesta di Milly Carlucci, ne vedremo sicuramente delle belle e i fan non stanno più nella pelle.

Milly Carlucci anno dopo anno riesce a regalare versioni sempre elettrizzanti e mai noiose del “suo” Ballando con le stelle. I fan non vedono l’ora che arrivi la nuova edizione e l’aspettano sempre con grande ansia nei mesi che li separa dalla messa in onda.

A tenere alta la curiosità ci pensano anche i vari concorrenti che uno a uno si presentano con un video social, rivelando quindi la loro partecipazione a uno degli show più amati di mamma Rai. Finora tutti i concorrenti sono stati rivelati tranne uno e finalmente l’attesa è giunta al termine

Anna Lou Castoldi è la nota figlia d’arte e sarà lei l’ultima concorrente dopo aver accettato la proposta di Milly. Conosciamola meglio, d’altronde buon sangue non mente. Abbiamo visto prima i genitori e adesso lei, chissà se farà meglio di loro?

Milly Carlucci e il cast di Ballando con le stelle

Milly Carlucci non sta più nella pelle è elettrizzata e si vede, non vede l’ora di iniziare questa nuova edizione di Ballando con le stelle. D’altronde la conduttrice si impegna molto per cercare di restituire al suo grande e fedele pubblico uno show ricco di emozioni e colpi di scena. Per il momento sappiamo che rivedremo lei e la giuria dal 28 ottobre.

Inoltre sui social ha rivelato i nomi della squadra completa dei maestri di ballo e soprattutto il cast che se la giocherà fino all’ultimo per cercare di vincere il primo posto. Oltre a Anna Lou Castoldi di cui parleremo a breve, insieme a lei ci saranno: Sonia Bruganelli, Federica Nargi, Federica Pellegrini, Francesco Paolantoni, Alan Friedman, Luca Barbareschi, Nina Zilli, I Cugini di Campagna, Furkan Palali, Tommaso Marini, Massimiliano Ossini e Bianca Guaccero.

Anna Lou Castoldi: figlia d’arte a ritmo di musica

Come dicevamo, oltre al nome degli altri membri del cast che prenderanno parte alla prossima edizione di Ballando con le stelle, finalmente Milly Carlucci ha rivelato l’ultimo nome che è andato a chiudere il quadro. Stiamo parlando di Anna Lou Castoldi, la quale con un video social ha fatto sapere di aver accettato la proposta che le ha fatto la nota conduttrice.

L’ultima concorrente di #BallandoConLeStelle è Anna Lou Castoldi, la figlia di Asia Argento e Morgan. Ha 23 anni e ha recitato nella serie Netflix #Baby3.

Per chi non la conoscesse, la famosa figlia d’arte altri non è che la figlia di Asia Argento e Morgan, i cui rispettivi genitori parteciparono allo show ballerino rispettivamente nel 2016 e nel 2021. Anna Lou ha 23 anni e nonostante la sua giovane età vanta già ruoli importanti, in quanto anche lei come i nonni e la mamma è un’attrice molto brava. In quanti di voi l’hanno vista nella serie tv Netflix, Baby? Siamo sicuri che grazie anche al sostegno dei suoi genitori, la giovane ci regalerà dei momenti esilaranti a ballando, non credete?