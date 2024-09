Selvaggia Lucarelli compra casa: la sua nuova dimora é da sogno | Ecco dove si trova

Selvaggia Lucarelli ha deciso di compare una nuova casa, in un posto da sogno. In quegli scatti si respira aria di beatitudine e la giornalista sarà avvolta dalla bellezza di tutto quello che la circonda, ecco dove si trova.

È la nota conduttrice, giornalista, opinionista e blogger italiana di 50 anni che tutti conosciamo, stiamo parlando di Selvaggia Lucarelli la cui fama la precede. In anni addietro l’abbiamo vista recitare a teatro al fianco di grandi nomi.

In seguito Selvaggia decise di seguire un’altra passione cioè quella della scrittura prima su un suo blog e poi in collaborazione con quotidiani italiani molto importanti. Inoltre ha scritto libri e da diversi anni si diletta in veste di giudice allo show della Rai, Ballando con le stelle.

Tra un lavoro e l’altro, la giornalista ha deciso di comprare una casa da sogno, circondata da un panorama mozzafiato, per non parlare della solarità della gente del luogo. Ecco dove si trova questo incanto con il tetto.

Selvaggia Lucarelli e la sua vita da sogno

L’opinione pubblica è sempre divisa quando si parla di Selvaggia Lucarelli, basti vedere anche gli ultimi procedimenti giudiziari quanto hanno fatto chiacchierare il popolo del web. A prescindere da tutto, in quanto la nota giornalista o la odi o la ami, non ci sono mezza misure, la Lucarelli sta vivendo una vita da sogno per molti suoi fan.

Ha un lavoro che ama, un compagno il cui amore reciproco è molto forte e un figlio che stravede per la sua mamma. Inoltre, dopo il vario chiacchiericcio generale, se non ci saranno variazioni dell’ultimo momento, Selvaggia tornerà in veste di giudice allo show ballerino di Milly Carlucci anche in questa nuova e imminente edizione.

La casa di Selvaggia

Oltre a tutto questo, possiamo dire che la vita di Selvaggia Lucarelli sia molto attiva, per questo motivo può capitare che tra un’esperienza lavorativa e l’altra, la giornalista abbia bisogno di prendersi una pausa, staccando un po’ dalla solita routine. Per questo la Lucarelli e il compagno Lorenzo Biagiarelli avrebbero deciso, da come si legge in queste ore online, di acquistare una casa nel Salento.

Il carosello social pubblicato dalla giornalista mostra un luogo meraviglioso, rigorosamente vista mare che farebbe venire la voglia di trasferirsi in quei luoghi immediatamente. A corredo del post che vi abbiamo riportato in alto, la Lucarelli ha dichiarato: “Salento, sarai casa. (vediamo chi indovina tutte le location in sequenza)”. D’altronde Selvaggia non è né la prima né l’ultimo vip a essersi innamorata della Puglia, come darle torto?