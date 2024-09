Lorella Cuccarini: il cambio look piace moltissimo | Ci ha dato un bel taglio

Lorella Cuccarini ha cambiato look e i fan sono “impazziti” dopo averla vista, il suo nuovo taglio è diventato virale e sarà probabilmente il nuovo trend di quest’anno. Tutti vogliono farlo come lei.

Non ha bisogno di presentazioni Lorella Cuccarini, fin dagli esordi è sempre stata “la più amata dagli italiani”, come recitava l’epico spot al quale prese parte alla fine degli anni 80. Sempre bellissima e mai volgare, la nota ballerina ha sempre stupito tutti per la sua eleganza, dal look alle sue coreografie.

Lorella è un personaggio dello spettacolo a 360°, in quanto canta, balla, recita e conduce anche, è un’esplosione di vitalità e anche se di anni ne ha 59, per tutti è ancora la regina de “La notte vola”.

I fan la seguono molto sui social anche perché è attiva anche li e capita di sovente che dia consigli di bellezza molto apprezzati da chi la segue. Per questo non stupisce il fatto che il suo nuovo look sia diventato già di tendenza, in quanto ci ha dato proprio un bel…taglio!

Lorella Cuccarini: da mamma ad Amici

Lorella Cuccarini è un concentrato di vitalità, in quanto è una professionista molto rinomata e sono molti i telespettatori che non vedono l’ora di rivederla ad Amici anche quest’anno, almeno così ha fatto presagire con un ironico video social, nonché è una mamma molto presente per i suoi figli. Sposata dal 1991 con il marito Silvio Testi, la coppia nel corso della loro vita matrimoniale hanno avuto 4 bellissimi figli.

Ed è proprio su di una di loro che in queste ore si sta parlando molto sui social. Stiamo parlando di Chiara, la giovane che ha avuto il coraggio di fare non solo coming out ma anche di parlare dei suoi attacchi di panico che le impedivano spesso di andare avanti nella sua vita. Oggi, grazie anche all’appoggio della sua famiglia che non le è mai mancato, è molto più sicura di se, per questo motivo non stupisce il fatto che abbia voluto postare sul suo canale social quello scatto di lei insieme a quella che molto presumibilmente dovrebbe essere la sua ragazza. Non si sa nulla di chi sia ma i fan non potrebbero essere più contenti per lei.

Il nuovo look della prof di Amici

Lorella Cuccarini come dicevamo è considerata come una seconda mamma per molti giovani, soprattutto dai “suoi” ragazzi di Amici, i quali la seguono sempre con molta dedizione. Ovviamente il seguito della conduttrice copre un range di età molto esteso, per quello era palese intuire che il suo nuovo look diventasse di tendenza in poche ore.

Con uno scatto social, la Cuccarini ha rivelato: “Alla fine l’ho fatto! Stagione 24/25: un piccolo restyling”, mostrando a tutti il suo nuovo long bob. Non è delizioso?