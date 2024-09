Giulia Stabile lascia l’Italia? Cosa sta succedendo alla pupilla di Maria De Filippi

In che senso Giulia Stabile lascia l’Italia e anche Amici? Questa è la notizia che sta circolando in rete da qualche giorno che ha terrorizzato i fan i quali stanno cercando di capire cosa sta succedendo nella vita della ballerina.

Dopo la sua vittoria ad Amici di qualche anno fa, Giulia Stabile è entrata di diritto non solo nel cuore dei fan ma anche nel palinsesto Mediaset, in quanto l’abbiamo vista in veste di ballerina professionista al talent di Maria De Filippi, la quale l’ha voluta nel suo staff e anche in versione di conduttrice a Tu si que vales.

Giulia è un astro nascente, sta facendo un po’ di tutto è anche testimonial di un noto spot e sta proseguendo la sua carriera di ballerina, facendo diverse esperienze che la stanno facendo crescere professionalmente e anche come persona.

Eppure i fan in questi giorni stanno parlando molto di lei, non tanto per la sua carriera, quanto per la paura che realmente possa lasciare non solo l’Italia ma anche Amici di Queen Mary. Cerchiamo di capire cosa sta succedendo nella vita della Stabile.

Giulia Stabile e Amici di Maria De Filippi

In merito alla nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, c’è grossa impazienza da parte del pubblico, in quanto l’inizio del talent sta slittando di settimana in settimana, un po’ come sta succedendo a Uomini e Donne. Da quello che possiamo leggere su libero.it, domenica 22 settembre dovrebbe iniziare la prima puntata, dove vedremo la classe di quest’anno finalmente formarsi.

Oltre a questo, i fan sono curiosi di sapere come sarà composto il corpo docenti, se ci saranno addì o new entry, così come nel corpo di ballo, dove fino all’edizione passata, Giulia Stabile ne faceva parte. Insomma di interrogativi per questa nuova edizione dello show di Queen Mary ce ne sono veramente molti, per questo non ci resta altro da fare che attendere la prima puntata.

Da Roma a Londra

Baby K cantava nel suo tormentone storico, Roma – Bangkok: “Volerei da te, da Milano, Fino a Hong Kong, Passando per Londra, da Roma e fino a Bangkok…” e molti quindi si chiedono se Giulia Stabile possa fare la stessa cosa. Il panico generale tra i fan della ballerina di Amici di Maria De Filippi, si è creato dopo che nella bio di Instagram ha scritto che la sua vita si muove tra Roma e Londra. In molti quindi hanno cominciato a ipotizzare che la Stabile non solo possa lasciare Amici, dove ha un ruolo come ballerina professionista ma anche proprio l’Italia in cerca di nuove avventure, per crescere a livello lavorativo.

Su questo fronte la Stabile si è chiusa in un silenzio di tomba, in quanto non ha né confermato né smentito la teoria dei follower, anche perché in molti sostengono che fortunatamente essendoci gli aerei, Giulia potrebbe continuare a fare avanti e indietro e tenersi così tutti quanti i suoi lavori. Quale sarà la verità in merito a questi rumors, ancora non c’è dato saperlo, non ci resta quindi che attendere una risposta di Giulietta o vedere direttamente la prima puntata di Amici, sperando di vederla nel cast ufficiale.