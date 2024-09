Torta golosa: Benedetta Rossi la cuoce in Friggitrice ad aria ed esce un capolavoro

Scopriamo insieme una delle ultime ricette preparate dalla grande food blogger Benedetta Rossi, con quella torta golosa in friggitrice ad aria ha veramente superato se stessa.

Benedetta Rossi è sulla bocca di tutti da anni, in quanto i suoi amati follower, quelli che per lei sono persone e non numeri come aveva rivelato in passato, la seguono ovunque, in televisione, sui social e attraverso le ricette pubblicate sui suoi libri.

Non importa le critiche ricevute, quelle si sa, ci sono sempre in ogni contesto, lei procede sempre con la sua solita simpatia che la contraddistingue, aiutando tutti a cucinare cenette e pranzetti deliziosi sempre con un’idea innovativa. Lei, il suo pollice in su, il suo “consiglio furbo” e così via, sono riusciti a entrare nel cuore dei fan fin da subito.

Recentemente tra le tante ricette che ha postato sui social, ce né una che ha attirato l’attenzione degli utenti, diciamo che con questa torta golosa, la food blogger si è proprio superata. Ecco come si prepara questo dessert direttamente in friggitrice.

Benedetta Rossi e le sue vacanze

Benedetta Rossi tra una ricetta e l’altra, si è goduta anche lei il meritato riposo insieme al suo inseparabile marito Marco all’insegna di posti meravigliosi in queste vacanze estive, come possiamo vedere dai suoi post social. Dopo l’acquisto della sua società da parte della Mondadori, i fan stanno cercando ancora di capire se la nostra cara Benedetta possa cambiare, ma da quello che ha confermato la diretta interessata, tutto dovrebbe rimanere così com’è.

Come possiamo vedere sui social, terminata la vacanza, l’iconica Benedetta è tornata più carica che mai al suo lavoro, continuando a preparare quelle ricette deliziose che sono veramente alla portata di tutti, basta seguire i suoi passaggi, non importa se siete ferrati o meno, tutti quanti possono realizzare un menù ad hoc.

La torta golosa di Benedetta in friggitrice

Ed eccoci giunti al momento tanto atteso, come potete notare dal video social che vi abbiamo riportato qui in alto, la torta golosa di Benedetta Rossi è veramente superlativa. Dopo aver acquistato gli ingredienti indicati, quindi ricotta, uova, zucchero, vanillina e gocce di cioccolato, unite il tutto in un contenitore, nell’ordine indicato dalla food blogger e amalgamate il tutto.

Inserite il composto in una teglia a cerniera adatta per la cottura in friggitrice ad aria e fate cuocere per 25 minuti a 170°. Siamo sicuri che una volta assaggiata il pollice in su lo farete anche voi, non è vero?