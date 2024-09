Ornella Vanoni, quanta grinta: quanti anni ha e dove la vedremo prossimamente

Oggi parliamo un po’ della grande Ornella Vanoni, ecco quanti anni ha e dove la vedremo prossimamente, in quanto la sua grinta e vitalità è contagiosa per tutto il suo grande pubblico.

Ornella Vanoni è una delle regine del panorama della canzone italiana che resterà per sempre negli annali, in quanto ha dato un nuovo sound e una nuova scossa alla musica dei suoi tempi. Dopo il suo esordio tutti cantavano le sue canzoni e ancora oggi sono molti i giovani cantanti che non solo si ispirano a lei ma che ne chiedono un duetto.

Ancora molto attuale, Ornella ama raccontare i suoi aneddoti del passato i quali piacciono molto al suo pubblico, anche perché nel bene e nel male a prescindere da cosa si possa pensare sia giusto o sbagliato di esperienze ne ha fatte molte nel corso della sua vita, come ha raccontato lei stessa e sicuramente non si è annoiata, questo è certo.

Nonostante la sua età lei, di andare in pensione non ne ha proprio voglia, finché il fuoco brucia dentro in ognuno di noi si ha sempre qualcosa da dare agli altri. I cantanti lo dicono sempre, fino a quando la musica è viva dentro di loro, possono continuare a salire sul palco. Per questo non stupisce il fatto che la vedremo di nuovo in un noto programma televisivo, parliamo un po’ di lei.

Ornella Vanoni: quanti anni ha

Ornella Vanoni di anni ne ha quasi novanta, in quanto mancano pochi giorni affinché lei possa spegnere quelle candeline che rappresentano un traguardo di vita che in molti vorrebbero raggiungere. Sicuramente come lei però, lucida e arzilla come se gli anni per lei si fossero fermati a decenni fa. Proprio per rilasciare una testimonianza del suo vissuto, la famosa cantante ha deciso di raccontarsi a cuor leggero al Corriere.

Ha parlato un po’ di tutto, dai suoi grandi amori, al rapporto recuperato nel corso degli anni con il figlio, alla sua amicizia con Mina fino ad arrivare a un aneddoto su Adriano Celentano che ha fatto allontanare dalla mente dei fan la speranza di rivederlo presto in televisione: “È una persona deliziosa, peccato non esca più di casa. Mi dicono che ha paura dei virus, e fa bene”.

Ornella a Che tempo che fa

È ancora molto attiva la nostra cara Ornella Vanoni, la cui recente dichiarazione rilasciata al Corriere ha fatto intuire quanto sia ancora in perfetta forma: “Capirò quando sarà il momento di andarmene”, riferendosi al fatto di non temere la morte. Ma fortunatamente, almeno per quanto possiamo augurarle, si spera che possa restare con noi ancora per molti anni.

Proprio per questa sua grinta, con un post social, la grande famiglia di Che tempo che fa ha annunciato che la grande cantante sarà con loro e con noi, anche in questa edizione, per la gioia di tutti. Anche perché con lei le risate sono assicurate.