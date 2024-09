Amici slitta ancora: cosa sta succedendo al palinsesto Mediaset | Mai successo prima

Brutte notizie per i fan di Amici, la cui data di messa in onda slitta ancora e i fan sono increduli in quanto non era mai successo prima. Cosa starà succedendo nel palinsesto Mediaset?

C’è grande fermento sui social in quanto i fan non vedono l’ora che Amici di Maria De Filippi torni sul piccolo schermo a tenergli compagnia. D’altronde come suggeriscono in molti, una delle poche cose belle della fine delle vacanze estive è proprio l’inizio dei vari programmi della vedova di Costanzo.

Questo rientro dalle ferie però non sta procedendo come sempre in quanto sono già due gli show di punta di Queen Mary che subiscono ritardi nella messa in onda e i fan restano sintonizzati sui social per leggere i vari comunicati in merito. In merito a Uomini e Donne sappiamo che dovrebbe riprendere il 23 settembre anche se le registrazioni sono già iniziate.

In merito ad Amici invece pare che ci sarà un ulteriore slittamento e l’opinione pubblica insorge in quanto vogliono solo vedere i loro beniamini in azione e soprattutto la nuova classe formarsi. Ecco cosa sappiamo in merito.

L’arrivo di una nuova prof ad Amici

In merito alla data di inizio di Amici di Maria De Filippi, mai come quest’anno da Mediaset, hanno voluto tenere alta l’attenzione dei telespettatori con questi continui cambi di palinsesto. Ovviamente, i follower potranno anche non capire i motivi di queste decisioni ma dai piani alti dell’emittente del Biscione, come sempre sapranno il fatto loro.

Prima di svelarvi quando inizierà il talent volevamo riportarvi una notizia dell’ultima ora letta su isaechia.it, in merito a chi sostituirà il maestro Raimondo Todaro, il quale come ha confermato da Silvia Toffanin nel salottino di Verissimo, il ballerino non tornerà in questa edizione. Da come si legge e da come comunica Davide Maggio, al posto suo dovrebbe arrivare Deborah Lettieri, l’unica ballerina italiana che si esibisce al Crazy Horse di Parigi. Le premesse sono già tutto un programma, non credete?

Tempi di preparazione giganteschi per #Amici24 che non partirà nemmeno Domenica 22 settembre. Cosa si nasconde dietro questo ritardo ?#AscoltiTv pic.twitter.com/wi9BGNsryj — Boomerissima⭐⭐ (@Boomerissima) September 13, 2024

Ecco quando inizia Amici

Amici slitta ancora e da come possiamo leggere dal post di X pubblicato da Boomerissima, il talent di Maria De Filippi non andrà in onda neanche domenica 22 settembre. In molti non si capacitano di questo ritardo e iniziano ad essere seriamente preoccupati che possa passare settembre senza rivedere la classe di Maria completa.

In realtà, da come si legge su isaechia.it, Amici dovrebbe iniziare domenica 29 settembre, la cui data di registrazione sarebbe già stata fissata per il 26 settembre. Per il momento, non ci resta altro da fare che attendere conferme in merito.