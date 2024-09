Adriano Celentano: quanti anni ha, come sta oggi e perché non esce di casa

Parliamo di Adriano Celentano il cui mito resterà per sempre negli annali del cinema e della musica italiana. Ecco come sta oggi, quanti anni ha e perché non vuole più uscire di casa.

Adriano Celentano non ha assolutamente bisogno di presentazioni in quanto tutti quanti, a prescindere dall’età lo conoscono. Rinomati sono i suoi film, i quali non sono mai noiosi e continuano a far divertire gli spettatori, i quali adorano ogni sua interpretazione.

Del Molleggiato ovviamente non solo il suo lato da attore verrà omaggiato per sempre ma è soprattutto quello di cantante che ha fatto emozionare milioni di fan, i quali cantavano tutte le sue canzoni a memoria. Era impossibile non farsi trasportare dai sentimenti che quel giovane cantante rilasciava nelle sue canzoni.

Proprio in merito a questa dedizione che i follower hanno nei confronti di Adriano che oggi vogliamo fare un po’ il punto della situazione in merito alla sua vita, da quanti anni ha fino al motivo per cui è sparito dalle scene.

Adriano Celentano e le parole di Teo Teocoli

Adriano Celentano, classe 1938, di anni quest’anno ne ha compiuti 86 e il pubblico non è ancora pronto a pensare a lui in veste di pensionato. Sono anni che molti ne acclamano in ritorno ma evidentemente, dopo le parole di questi due grandi artisti, potrebbe non essere così semplice rivederlo.

Ad allarmare i fan sono state le parole di un preoccupato Teo Teocoli, il quale qualche giorno fa, ha rilasciato queste parole durante la sua intervista al canale podcast Tintoria: “Lui è scomparso, non risponde al telefono, non parla più con nessuno…In questi ultimi due anni non risponde al telefono, forse è morto…Sono quattro anni che provo…”.

Le parole di Ornella Vanoni sull’amico cantante

Come se non bastassero le parole di Teo Teocoli, ad alimentare ancora di più l’apprensione di questa sorta di auto chiusura decisa da Adriano Celentano ci ha pensato anche Ornella Vanoni a rilasciare qualche spoiler in più in merito alla vita del Molleggiato.

La cantante ha rivelato: “È una persona deliziosa, peccato non esca più di casa. Mi dicono che ha paura dei virus, e fa bene”, chissà se Celentano replicherà a queste parole rilasciate dai suoi colleghi? Per il momento non si sa nulla su Adriano, in quanto non ci sono notizie sulle sue condizioni di salute, dopo quel rumors smentito dallo staff del cantante nel quale si vociferava che l’artista avesse avuto un malore. Speriamo dunque di rivederlo o almeno risentirlo prestissimo sul piccolo schermo.