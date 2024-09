Luca Giurato: chi è suo figlio Diego Giurato e cosa fa nella vita

Ecco chi è il figlio di Luca Giurato, Diego e cosa fa nella sua vita. Conosciamo meglio l’unico figlio del noto giornalista scomparso prematuramente qualche giorno fa per via di un infarto fulminante.

Luca Giurato era il noto giornalista e conduttore televisivo che teneva compagnia agli italiani con il suo modo sempre unico e inimitabile, fin dagli anni 90. Il suo carisma e la sua personalità lo resero uno dei personaggi più amati del piccolo schermo.

Le sue “gaffe” lo resero fin da subito un personaggio iconico anche se verrà sempre ricordato per la sua grande professionalità. Come riportato da lazio5stelle.it, Luca negli ultimi anni si era trasferito vicino Villa Borghese per vivere in tranquillità immerso nel verde, dopo la malattia al cuore che l’aveva colpito anni prima costringendolo al ritiro dal mondo della televisione nel 2016.

La sua morte avvenuta l’11 settembre per un infarto fulminante all’età di 84 anni è stato un duro colpo per tutti colleghi, familiari e fan. Per questo oggi vogliamo parlarvi del figlio Diego Giurato, per conoscere un po’ il suo primogenito che lo ha reso anche nonno.

Gli amori di Luca Giurato

Luca Giurato aveva la fama di essere un latin lover, anche se come aveva rivelato scherzosamente tempo fa a Domenica In: “non so se sono un latin lover, ma sicuramente sono un lover”. In realtà le sue due storie più importanti furono quelle che ebbe con la sua ex moglie e con la sua seconda moglie. Stiamo parlando rispettivamente di Gianna Furio dalla quale ebbe il suo unico figlio, Diego e di Daniela Vergara, giornalista anch’essa e sua compagna di vita da molti decenni, con la quale è stato insieme fino alla sua morte.

Di lei Giurato aveva detto: “Mi sono invaghito prima di tutto della voce, quando chiamava per dare le notizie che aveva raccolto. Dopo due telefonate, mi dissi che avrei voluto conoscerla (…) Dopodiché da una breve convivenza siamo passati ad un matrimonio…”.

Il figlio di Luca, Diego Giurato

Dal primo matrimonio di Luca Giurato, nacque il suo unico figlio Diego, il quale lo rese anche nonno. Il suo primogenito era parte integrante della sua vita come rivelò spesso nelle varie interviste rilasciate. Purtroppo non abbiamo ulteriori notizie in merito e neanche una sua foto, in quanto Luca è sempre stato molto riservato e molto geloso in merito alla sua vita privata.

Quello che sappiamo però è che Giurato amava molto suo figlio, nonché la sua attuale moglie, Daniela Vergara, la quale era presente durante la dolorosa e improvvisa morte del marito. Questa notizia ha scioccato tutti quanti, anche se adesso Luca si è finalmente ritrovato con uno dei suoi migliori amici, cioè Fabrizio Frizzi, il cui ricordo era sempre indelebile nei suoi pensieri: “Un vecchio carissimo amico, vecchio di data… Impossibile dimenticare le ultime volte che ci siamo visti…Un personaggio unico”, aveva detto.