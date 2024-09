Questa è la ricetta più cliccata di Antonino Cannavacciuolo: devi farla almeno una volta nella vita

Quella che vi proporremo oggi è una delle ricette più cercate e amate di Antonino Cannavacciuolo, per questo motivo almeno una volta nella vostra vita dovrete provarla, in quanto è troppo deliziosa.

Antonino Cannavacciuolo lo conoscono tutti, non importa se siete amanti della cucina o meno, lui è uno delle star di maggiore spessore del panorama culinario italiano. Si è fatto da solo chef Antonino, ha fatto la gavetta fin da ragazzino, pur di riuscire a raggiungere il suo sogno.

E alla fine ce l’ha fatta diventando uno degli chef pluristellati più famosi di sempre, in quanto i suoi piatti sono molto amati e inoltre lo chef è seguito anche in televisione dove fa furore in veste di conduttore.

Oggi siamo qui a proporvi una delle ricette di Cannavacciuolo più cercate e cliccate di sempre, in quanto la sua facilità nel procedimento permette a tutti, sia chi è più ferrato e chi meno in cucina, di creare questo piatto, uno dei più famosi della tradizione napoletana.

Antonino Cannavacciuolo e la grande notizia

Come vi dicevamo, Antonino Cannavacciuolo non è famoso soltanto in cucina, in quanto lo sappiamo i suoi piatti sono molto gettonati, sono molti coloro che almeno una volta nella vita vogliono andare a cenare nei vari ristoranti dello chef pluristellato.

Oltre alla ricetta di Cannavacciuolo che vi riveleremo a breve c’è anche un’altra notizia che pensiamo vi possa fare piacere, in quanto è stata rivelata la data di inizio della nuova stagione di MasterChef, come possiamo leggere da ispacnr.it, la cui prima puntata sarà una sorta di regalo pre-natalizio, iniziando il 12 dicembre. Inoltre i giudici da come si legge dovrebbero essere rimasti sempre loro, il mitico gruppetto composto da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Attendiamo quindi la messa in onda per capire quali saranno le novità di questa stagione.

La ricetta di chef Antonino

Oltre a essere uno dei “big” più acclamati in televisione, Antonino Cannavacciuolo è ovviamente super gettonato in cucina, in quanto ogni boccone dei suoi piatti fa raggiungere l’apoteosi ad ogni commensale. Oggi vi parliamo di una delle ricette di Cannavacciuolo più amate e cliccate di sempre, l’adorerete!

Stiamo parlando della pasta patate e provola dello chef, uno dei piatti tipici della tradizione culinaria napoletana. Questo piatto ha origini antichissime in quanto si parla di XVII secolo, dove i due carboidrati per eccellenza, pasta e patate, erano presenti nelle tavole di tutti a prescindere dall’estrazione sociale. Vi riportiamo il video in modo che possiate preparare questo delizioso primo anche voi.