Paola Barale: “Sono single da 9 anni” | Poi spunta un presunto fidanzato

Paola Barale è sempre molto misteriosa in merito alla sua vita privata eppure dacché tutti pensavano fosse single adesso spunta un presunto fidanzato. Veramente Paoletta sente di nuovo le farfalle nello stomaco?

Non ha bisogno di presentazioni Paola Barale o forse sì? Beh tutto dipende dal vostro anno di nascita. Non stiamo ovviamente dicendo che Paoletta sia troppo in la con gli anni, tutto il contrario anche perché ha spento ad aprile 57 candeline ma nessuno glieli darebbe mai.

Quanto piuttosto al fatto che quando ha preso parte ai programmi cult, la nuova generazione non era neanche nata. Per questo vi suggeriamo di fare un ripasso sulla vita della nota conduttrice, attrice e showgirl, in quanto negli anni 90 faceva furore in veste di valletta dal compianto Mike Bongiorno.

Ad ogni modo per tutti i fan che la seguono da sempre, sanno perfettamente quanto la Barale sia cresciuta non solo come persona ma anche a livello lavorativo. Eppure nonostante di lei sappiamo praticamente tutto a livello professionale, in merito alla sua vita sentimentale, la showgirl è sempre stata riservata. Sapevate dunque della presenza del presunto fidanzato?

Paola Barale e i suoi grandi amori

L’ex sosia di Madonna ha avuto principalmente tre grandi amori e sono tutti nomi che conoscete molto bene, soprattutto perché sono attualmente molto in auge. Dunque Paola Barale dal 1992 al 1995 è stata insieme a Marco Bellavia, vi diciamo solo Grande Fratello Vip e abbiamo detto tutto. In seguito, la conduttrice è convolata a nozze con Gianni Sperti, attuale opinionista a Uomini e Donne, con il quale è stata insieme per diversi anni.

Infine ha avuto, tra alti e bassi una relazione piuttosto lunga con il modello e attore Raz Degan e di lui non c’è bisogno realmente di aggiungere nulla, in quanto è stato uno dei sex symbol più amati di sempre, soprattutto con i suoi spot dei prodotti beauty.

La nuova fiamma di Paola

Come possiamo vedere anche dai social, Paola Barale di fermarsi non ne ha nessuna voglia anzi è più carica che mai come possiamo vedere. Lavora molto, balla, posta sui social, gioca con il suo cane, insomma la Paoletta nazionale è sempre super dinamica.

In merito alla sua vita privata si è sempre professata single, in quanto aveva rivelato: “Sono single da 9 anni. Sono per la “situationship” più che per la relationship…”. Eppure secondo Alberto Dandolo: “Paoletta, però, è anche assai gelosa del suo privato. Forse non tutti sanno che ha ‘normalizzato’ la sua vita. Come? Ricominciando ad amare e a progettare in due…”, rivelando: “Il fortunato è più giovane di lei e non appartiene al mondo dello spettacolo. I due a breve faranno nido a Ibiza, dove Paola ha una villa da sogno…”. Per il momento la Barale non ha né smentito né confermato, non ci resta quindi che attendere ulteriori sviluppi.