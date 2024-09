Cash or Tash: era una scommessa, oggi è un successo | Il segreto di Paolo Conticini

Cash or Trash è entrato in punta di piedi nel cuore dei fan e adesso nessuno potrebbe più farne a meno. Ecco come hanno fatto Paolo Conticini and company a ottenere un successo così acclamato e totalmente meritato.

Senza togliere ovviamente nulla a Rai e Mediaset, ma anche Discovery con i suoi vari programmi è diventata un’emittente degna di nota. Possiamo tranquillamente definire i vari programmi come competitori delle due capolista della televisione.

Tra i vari programmi più gettonati c’è sicuramente Cash or Trash, i cui telespettatori rimangono ammaliati per tutta la durata della puntata, nessuno cambia canale e se suona il telefono non ci sono per nessuno.

Ma come avranno fatto Paolo Conticini, Alessandro Rosa e tutti i Mercanti ad entrare nel cuore dei fan? Sicuramente per tutti coloro che ci hanno creduto alla fine è stata una scommessa vinta al 100%.

Le regole di Cash or Trash

Sono arrivate le puntate nuove di Cash or Trash e come sempre i numeri parlano chiaro, è un successo. Milioni di telespettatori sintonizzati, non solo durante la messa in onda delle puntate inedite ma diciamo che anche le repliche ce le vediamo volentieri sia in chiaro sia direttamente su Discovery.

I picchi di share guadagnati hanno fatto inserire questo programma, nella classifica degli show più amati del gruppo Warner Bros. Discovery. Le regole sono semplice, ci sono i venditori che portano oggetti molto importanti per loro, c’è il conduttore, Paolo Conticini, il quale con la sua simpatia e professionalità riesce a mettere a proprio agio chiunque, per poi passare sotto l’analisi esperta del mitico Alessandro Rosa e infine portare il proprio oggetto a loro, i Mercanti. Qui li abbiamo visti sfidarsi a colpi di cifre considerevoli e attenzione perché se entra Roberta, beh non c’è né per nessuno. Non la chiamano Regina per nulla, no?

Il successo dello show del Canale 9

Come dicevamo, oltre a Paolo Conticini e Alessandro Rosa, il pubblico ama molto il gruppo dei Mercanti, in questa ultima edizione formato nuovamente da Roberta Tagliavini, Giano Del Bufalo, Ada Egidio, Stefano D’Onghia, Federico Bellucci e Giovanni De Santis in alcune puntate.

Perché il programma funziona secondo voi? Perché è stupendo è fresco e tutto funziona, nel senso che ogni dettaglio è al proprio posto, un programma leggero, simpatico e a tratti anche commovente in base al venditore e alle sue storie. Mai una parolaccia, mai un litigio, sempre tutti garbati ed eleganti, insomma il segreto di tutto questo successo sta nell’aver messo insieme un’equipe eccezionale. La loro sintonia la trasmettono anche al pubblico, ed è per questo che Cash or Trash è uno dei programmi di Discovery più amati di sempre.