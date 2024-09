Per tutti è la figlia di Fantozzi ma l’attore Plinio Fernando ora ha cambiato vita: che mestiere fa oggi

Plinio Fernando è il noto attore che ha interpretato per anni Mariangela Fantozzi, personaggio nel quale è rimasto “intrappolato”. Ecco che cosa fa oggi il noto attore. La figlia di Fantozzi ha cambiato vita.

Il ragionier Ugo Fantozzi ha segnato sicuramente diverse generazioni, in quanto la saga dei film sono entrati nel cuore di molti. Molti si rivedevano in lui ai tempi e la “nuvoletta di Fantozzi” che ci insegue, ce l’abbiamo un po’ tutti in alcuni momenti.

Il mitico ragioniere super sfortunato era interpretato da Paolo Villaggio, il quale resterà per sempre negli annali del cinema italiano. Oltre a lui c’era un cast d’eccezione, da Plinio Fernando a Anna Mazzamuro, Gigi Reder e così via.

In merito proprio alla figlia “scimmiesca” ma simpaticissima, Mariangela Fantozzi, fu interpretata in maniera impeccabile per tutta la messa in onda dei film da Plinio Fernando, il quale attualmente svolge una mansione completamente diversa.

La “rabbia” di Plinio Fernando

Plinio Fernando è dunque il famoso attore che per anni ha interpretato Mariangela Fantozzi, la figlia di Ugo e Pina Fantozzi, il cui ritratto di famiglia di ceto sociale basso ha accompagnato il pubblico per anni. L’impiegato per quanto ci provasse, era seguito costantemente dalla sfortuna che gli impediva di emergere al lavoro, mentre a casa perennemente insoddisfatto, sperava di concludere con la signorina Silvani, la quale praticamente non lo vedeva neanche.

Con questo humor pungente a volte comico molte volte drammatico che probabilmente oggi giorno non avrebbe potuto fare molto successo per via del politically correct, in quel personaggio c’è purtroppo rimasto bloccato Plinio, il quale dopo aver terminato tutti i film della saga di Fantozzi, semplicemente abbandonò il cinema. Come aveva rivelato in una passata intervista: “Mi arrabbio da morire e rispondo subito: ‘Io sono Plinio Fernando'”, quando tutt’ora gli chiedono ancora se lui sia la figlia di Fantozzi.

Che lavoro fa oggi Plinio

Plinio Fernando è stato un grande attore, in quanto ha interpretato per anni il ruolo di Mariangela Fantozzi, il cui volto sarà ricordato per sempre dal pubblico. Proprio per questo motivo però, per il suo grande successo, è rimasto purtroppo intrappolato in quel personaggio che da una parte gli diede la fama ma dall’altra gli chiuse tutte le altre porte della recitazione. Per questo motivo Plinio, dopo aver girato l’ultimo film di Fantozzi, semplicemente decise di voltare pagina e reinventarsi da zero.

Oggi è un famoso scultore e pittore, partecipando a diverse mostre anche insieme a sua sorella Laura, con la quale è molto legato. Ha dichiarato recentemente che potrebbe tornare al cinema soltanto se gli offrissero un ruolo comico, non vorrebbe fare né televisione né reality, anche perché come ha rivelato, ama la sua vita semplice e rilassata: “Giro per il quartiere, mi piace cucinare: me la cavo bene con le lasagne al forno e i risotti. Poi adoro giocare a scacchi…”. Caro Fernando non ce ne volere ma per noi resterai per sempre Mariangela, la figlia di Fantozzi, anche perché nessuno ci ha mai fatto tanto divertire come te in quegli anni, senza togliere nulla agli altri interpreti.