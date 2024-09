La Talpa: sta per tornare sul serio | Chi lo condurrà e quando lo vedremo in onda

Veramente La Talpa sta per tornare in televisione? Facciamo un po’ il punto della situazione, ecco chi lo condurrà e quando andrà in onda. I fan non stanno più nella pelle anche perché sono anni che lo aspettano.

Ci sono quei programmi che entrano nel cuore dei telespettatori a prescindere dallo share e dalle decisioni “dei piani alti” di rinnovare o meno le successive stagioni. Quando i vari ad decidono poi di cancellare questi show, i fan iniziano una battaglia lunga anni per cercare di far tornare sul piccolo schermo, quei volti e quelle canzoni.

Questo non succede soltanto con i programmi, lo vediamo spesso anche con i film o le serie televisive. Vi ricordate cos’è successo quando sono finite Una mamma per amica e Veronica Mars? Alla fine i fan hanno ottenuto quello che volevano…o quasi.

Con La Talpa sta succedendo più o meno la stessa cosa in quanto sono anni, da quando è finito ormai, diverso tempo fa che il pubblico ne richiede a gran voce una nuova stagione. Ormai avevano perso le speranze finché Pier Silvio Berlusconi ha deciso di accontentarli. Ecco chi la condurrà e quando la vedremo.

La Talpa: Uno show che non stanca

Correva l’anno 2008 quando i telespettatori videro l’ultima puntata di uno dei reality più amati di sempre, stiamo parlando de, La Talpa, il cui obiettivo principale è quello di scovare la talpa appunto nel gruppo dei partecipanti, i quali dovranno affrontare le varie sfide per vincere il gioco senza però mai potersi fidare completamente degli altri.

Si è parlato molto di questa nuova edizione e da quello che hanno rivelato ci saranno molti cambiamenti, per esempio non ci sarà più uno studio per le dirette come con il Grande Fratello, ma sarà tutto registrato stile Temptation Island. Il nome della conduttrice non sarà più quello di Paola Perego storia presentatrice del programma delle prime edizioni e altre ancora che scopriremo giorno dopo giorno.

Chi lo conduce e quando

La Talpa dovrebbe arrivare nel palinsesto del 2024/2025, la data non è stata ancora confermata, al contrario del nome della conduttrice che sarà la neo sposina, Diletta Leotta. La conduttrice si è mostrata sui social con una felpa con il logo del programma con la scritta: “La Talpa – Who is the Mole?”, sarà questo il nuovo titolo?

Per il momento non sappiamo molto, in quanto ci sono dei nomi che circolavano da un po’ che sarebbero stati quelli del cast, ma nessuno li ha ancora confermati, anche perché qualcuno pare abbia deciso di fare dietrofront. Non ci resta dunque che attendere ulteriori indizi social rilasciati da Leotta.