Enzo Paolo Turchi spaventa tutti: ” Ho paura” | Panico dentro la casa del GF

Le parole di Enzo Paolo Turchi lasciano tutti i gieffini senza parole, in quanto ha rivelato tra le mura della Casa del GF, di che cosa ha paura. Il noto coreografo si è lasciato andare a una sentita confessione.

Enzo Paolo Turchi non ha bisogno di presentazioni, in quanto è il famoso ballerino e coreografo che ha raggiunto l’apice a partire dagli anni 70. Sposato da sempre con la “sua” dolce metà, Carmen Russo, anch’essa ballerina eccezionale, i due vivono una vita meravigliosa, fatta di alti e bassi, ma con la certezza di voler sempre stare insieme, come avevano rivelato.

Dal loro amore è nata la piccola Maria, luce dei loro occhi. La bambina è molto legata ai suoi genitori come vediamo spesso sui social o quando approda in televisione insieme a Carmen ed Enzo Paolo. Attualmente il ballerino ha deciso di provare la sfida di partecipare al Grande Fratello, dopo le difficoltà riscontrate all’Isola dei famosi in passato.

Con le sue parole però ha lasciato tutti quanti senza parole, in quanto ha rivelato di che cosa ha paura. Sicuramente non sarà facile per Turchi vivere questa nuova vita lontana dalla sua famiglia.

Le parole di Enzo Paolo Turchi

Nessuno è immune dalla critica soprattutto se si diventa concorrenti del Grande Fratello, dove la prerogativa dello show è proprio quella di stare 24 ore su 24 davanti a delle telecamere. Il reality è iniziato, i primi concorrenti sono entrati tra cui Enzo Paolo Turchi e in attesa di vedere gli altri e come andrà questa nuova stagione dall’inizio non proprio “col botto” come speravano dai piani alti di Mediaset.

Per il momento gli animi sono ancora tranquilli tranne per lo sfogo di Eleonora Cecere per le pulizie, ma per il resto per esempio, il noto ballerino è diventato una sorta di “spirito guida” per tutti i suoi colleghi di avventura, una sorta di saggio di casa. Anche se il suo nome attualmente è sulla bocca di tutti per via di quelle parole rilasciate su Marco Garofalo, dove rivelava che il coreografo era andato a fargli le pulizie a casa sua. Come finirà questa storia non si sa. Chissà se Alfonso Signorini ne parlerà in puntata?

Enzo Paolo: -“Stare lontano da Carmen è un alto problema ma non solo per un fattore di rapporto marito e moglie, ma perché Carmen è un po’ tutto per me mi ha fatto uscire da alcuni tunnel e io ho paura di stare senza lei” IL CUCCIOLO ❤️‍🩹#grandefratello pic.twitter.com/kcVi9OfN2u — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) September 18, 2024

Le paure di Enzo Paolo

Oltre alle parole su Marco Garofalo, oltre al consiglio rivelato di Alex Belli in merito alla lasagna da preparare prima, i telespettatori stanno parlando anche di altro in merito al noto ballerino e coreografo, Enzo Paolo Turchi. In pratica il marito di Carmen Russo ha parlato di sua figlia Maria e della nostalgia del doverle stare lontano.

Inoltre ha rivelato in merito a sua moglie: “Stare lontano da Carmen è un alto problema ma non solo per un fattore di rapporto marito e moglie, ma perché Carmen è un po’ tutto per me mi ha fatto uscire da alcuni tunnel e io ho paura di stare senza lei”. Chi non vorrebbe un amore come il loro?