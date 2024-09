Mediaset, Pier Silvio Berlusconi lo vede in diretta: si è nascosta di tutto nel reggiseno [VIDEO]

Quel dettaglio non è sfuggito a nessuno da Mediaset, dentro al reggiseno si è messa di tutto e sono rimasti tutti quanti senza parole, in quanto nessuno se lo sarebbe mai aspettato.

Gli occhi del pubblico sono puntati sui canali Mediaset, in quanto stanno aspettando l’inizio dei programmi di Maria De Filippi, per non parlare di Temptation Island, il Grande Fratello, La Talpa e così via. Il palinsesto redatto da Pier Silvio Berlusconi sta facendo impazzire il pubblico, in quanto è veramente molto ricco.

Ovviamente Mediaset non è soltanto talent, show e reality ma è anche film e fiction, per non parlare di tutta la sezione turca che piace tantissimo. Sono molti i titoli disponibili che il pubblico sta guardando con entusiasmo sia su Infinty+ che in chiaro direttamente sui canali dell’emittente privata.

In tutto questo entusiasmo, c’è un dettaglio che non è passato inosservato in quanto tutti hanno notato cosa ha tirato fuori dal reggiseno, ci aveva messo di tutto e il pubblico è rimasto senza parole. Diciamo che può essere un’alternativa alla borsetta, ma cosa ne penseranno di tutto questo dai piani alti di Mediaset?

Il nuovo Grande Fratello di Pier Silvio Berlusconi

Le nuove puntate del Grande Fratello sono iniziate e per il momento, nonostante l’apprezzamento tiepido che gli ha dedicato il grande pubblico, il reality sta comunque piacendo. I personaggi sono simpatici e Enzo Paolo Turchi, nel suo ruolo di “sfamatore” e mentore è fantastico, tra l’altro ha deciso di seguire il consiglio di Alex Belli, preparando per tempo una teglia di lasagna prima delle dirette, in modo da avere già tutto pronto per quando potranno mangiare.

Tutto si sta svolgendo in armonia, almeno per il momento a parte qualche piccola litigata, ma rispetto all’anno scorso è sicuramente Disneyland per molti. I nuovi inquilini sono stati svelati, il conduttore anche così come le opinioniste, insomma adesso a far parlare la nuova politica dell’ad Mediaset ci penseranno gli spettatori con il numero di share registrato. Questa sarà sicuramente la prova del 9 per capire se questa nuova direttiva, possa funzionare.

NON MI STO SENTENDO MOLTO BENE 😂😂😂😂😂 JESSICA IO TI FACCIO VINCERE STA EDIZIONE DEL GF #grandefratellopic.twitter.com/xqDLxGvcgp — 𝐋𝐮 𝐥𝐨𝐯𝐞𝐬 𝐁𝐞𝐚🌙⸆⸉ (@hazcloud) September 17, 2024

Un reggiseno al posto della borsetta

A dimostrazione del fatto di quanto, questa edizione del Grande Fratello, sia iniziata sicuramente in modo più sereno delle scorse edizioni, le telecamere hanno ripreso un momento che ha fatto sorridere in molti, come possiamo leggere sui social. In pratica Jessica Morlacchi stava parlando con le sue compagne d’avventura e con totale nonchalance, ha tirato fuori dal reggiseno alcuni oggetti, trasformandosi ufficialmente nella Mary Poppins del GF.

Soltanto che lei al posto della borsa, usa il noto indumento intimo. Naturalmente il video è diventato virale e per ora i commenti sono tutti spassosi, per questo motivo Pier Silvio Berlusconi avrà tirato un sospiro di sollievo.