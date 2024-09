Anticipazioni Un Posto Al Sole: Marina vicino alla prigione | Dal 23 al 27 settembre accadrà di tutto

Dalle anticipazioni lette di Un posto al sole per la settimana che va dal 23 al 27 settembre, si è capito che succederà veramente di tutto, perfino Marina potrebbe rischiare il carcere.

Ci sono quelle soap opere che pur durando da anni, riescono ancora a mantenere alto l’interesse del pubblico. Non soltanto quelle straniere, Beautiful per esempio sta battendo tutti i record, ma anche quelle prodotte qui in Italia.

Un posto al sole ne è un chiaro esempio. Va in onda dal 1996 e di chiudere i battenti non ci pensa proprio, ha ancora molto da dare al suo pubblico e da raccontare, per questo motivo lo share con questa storia è sempre ai massimi storici.

Proprio per l’affetto che il pubblico nutre nei confronti di questo programma Rai, pensiamo di farvi cosa gradita, riportandovi le anticipazioni di Upas per la settimana che va dal 23 al 27 settembre. Succederà veramente di tutto, soprattutto a Marina.

Anticipazioni di Un posto al sole: Damiano, Guido e Silvia

Prima di iniziare, qualora non voleste ricevere SPOILER di nessun tipo, fareste meglio a non proseguire. Avvertenze a parte, preparatevi perché la prossima settimana di Un posto al sole, quella che andrà in onda dal 23 al 27 settembre sarà veramente al cardiopalma per i protagonisti della storia, come ci rivelano da blastingnews. Vedremo per l’appunto Damiano Renda concentrato sul caso Torrente, il suo obiettivo è quello di catturare il boss, motivo per cui chiederà al magistrato di dargli “carta bianca” sull’intero caso.

In merito a Guido invece, dopo aver confessato a Mariella di voler intraprendere una relazione con Claudia, ha visto affiorare in lui i sensi di colpa, dopo che il figlio ha deciso di non andare a dormire a casa sua. Cosa succederà non si sa anche perché la moglie del vigile urbano avrebbe tanto sperato in un ritorno di fiamma con lui. Infine, per quanto riguarda Silvia, lei non sarà per nulla d’accordo a restaurare il bar Vulcano, in quanto lei vorrebbe lasciarlo così com’è, mentre Nunzio vorrebbe procedere con un restyling.

Upas dal 23 al 27 settembre: anticipazioni su Marina

Arriviamo così alla parte ancora più elettrizzante di queste anticipazioni di Un posto al sole, della settimana che andrà dal 23 al 27 settembre. Oltre alle varie rivelazioni che abbiamo portato alla vostra attenzione, il focus sarà proiettato sull’aggressione ai danni di Ida e il piccolo Tommaso, i quali resteranno sconvolti da questo episodio. Subito dopo, l’aggressore scapperà via e la polizia inizierà a seguire tutte le indagini del caso, per cercare di fare chiarezza su questa storia.

Tutti verranno interrogati in merito all’accaduto, perfino Marina Giordano, il cui racconto lacunoso farà insorgere molti dubbi alla polizia nei suoi confronti, mettendola così nei guai. Per sapere cosa succederà a lei e a tutti i protagonisti di UPAS, dopo queste anticipazioni non ci resta che attendere le prossime puntate.