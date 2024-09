Martina Colombari lo confessa: è stato suo figlio Achille | Le sue parole a cuore aperto

Martina Colombari ha parlato a cuore aperto in merito a quello che è riuscita a fare grazie a suo figlio, Achille Costacurta. Ecco che cos’ha svelato in merito a questa sua grande vittoria.

“La mamma è sempre la mamma”, si dice e alla fine non c’è nulla di più vero di queste poche parole. Cambiano le generazioni ma l’affetto che si prova (o si dovrebbe provare) per la propria mamma è sempre il medesimo. Ovviamente non ci riferiamo ai terribili fatti di cronaca che hanno riempito le pagine dei vari quotidiani in questi anni, anche perché fortunatamente sono casi terribili ma sporadici.

A ogni modo i dissapori possono esserci tra tutti, tra compagni di vita, tra amici, tra parenti e ovviamente anche tra mamma e figli. Quello che conta però è avere sempre la voglia di fare la pace, anche perché il rancore non ha mai aiutato nessuno e semplicemente se non si fa attenzione, alla fine potrebbe essere troppo tardi per chiarire.

Lo sanno bene Martina Colombari e suo figlio Achille Costacurta, il cui rapporto travagliato ha fatto tanto chiacchierare nel corso di questi ultimi mesi. Eppure è proprio grazie a lui che la nota attrice e conduttrice è riuscita a farlo.

La diatriba tra Achille Costacurta e Martina Colombari

Achille Costacurta ha perso la strada, è giovane e succede a molti. Dopo quei commenti acidi che ha lasciato sotto una foto di sua mamma Martina Colombari, per non parlare di quel suo post dal significato ambiguo, il giovane pare aver ritrovato la bussola. Già questa estate l’avevamo visto in famiglia, postando foto e video insieme a loro. Inoltre, in una lunga confessione su TikTok, Achille ha voluto aprirsi con i suoi fan rivelando: “Sono stato un anno e sette mesi in un centro penale a Parma…”, tra i 15 e i suoi 17 anni, raccontando poi quell’esperienza dura che a detta sua comunque gli sarebbe servita.

Alla fine ha rivelato: “Faccio errori come tutti, ma sono un bravo ragazzo…Sbagliando si impara e per fortuna l’ho capito adesso, meglio ora che a 50 anni. Ma la mia testa è un po’ matta e ogni tanto ci ricasco”, confermando di voler tornare al liceo per prendere il diploma.

La prova di coraggio di Martina

A dimostrazione del fatto di quanto il cuore di una mamma possa essere immenso, pare che il rapporto tra Martina Colombari e Achille Costacurta sia di nuovo sereno e lo dimostra la rivelazione rilasciata dalla conduttrice, come possiamo leggere su msn.com, dove ha dichiarato di essere riuscita a guidare un go-kart grazie a suo figlio.

La Colombari pare essere terrorizzata dalla guida, eppure grazie al sostegno del figlio, è riuscita a superare anche questo scoglio. Come ha confermato lei stessa: “Sono sempre stata teorizzata dai go-kart e chi mi conosce sa perché …. Ieri mio figlio ha tanto insistito per farmi superare questa paura e ce l’ho fatta !!!! Evviva!”. Speriamo quindi che tra i due il peggio sia passato.