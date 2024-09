Måneskin: il gruppo i scioglie davvero? Damiano Davide parte da solista

I fan sono terrorizzati dopo aver avuto la conferma che Damiano David ha iniziato un percorso da solista, veramente una delle band italiane più famose di sempre si sta per sciogliere?

I Maneskin sono uno dei gruppi musicali italiani più famosi di sempre, le loro canzoni sono uscite dal confine della patria, in quanto sono rinomati in molti Paesi del mondo. Quei 4 giovanissimi ragazzi hanno iniziato la loro avventura a X Factor e da li è iniziata la magia.

Ethan Torchio, Victoria De Angelis, Damiano David e Thomas Raggi sono i nomi più nominati degli ultimi anni, in quanto il loro sound accende le piazze italiane e non, in quanto fanno faville con ogni data del loro tour.

Qualcosa però sta per cambiare e dopo aver visto che Damiano è in procinto di avviare una carriera da solista, l’umore dei fan è precipitato. Cosa starà succedendo al noto gruppo? Si lasceranno anche loro com’è successo ad altri?

Il percorso da solista di Damiano David

Damiano David è il frontman dei Maneskin, gruppo italiano diventato nel giro di poco internazionale. Il bacio che Taylor Swift gli ha mandato dalla platea ve lo ricordate? Giusto un esempio per farvi capire quanto questo gruppo di ragazzi sia amato ovunque loro vadano.

Il 27 settembre però tutto questo potrebbe finire, in quanto Damiano ha annunciato il suo nuovo percorso da cantante solista con il suo singolo, Silverlines. Se da una parte i fan non vedono l’ora di sentirlo, dall’altro temono di non vederlo più insieme a Ethan, Victoria e Thomas, sarà proprio così? Sicuramente il fatto che dalla sua bio sia sparita la voce “vocalist dei Maneskin” e sia apparsa la voce “artista”, qualche dubbio l’ha fatto venire a tutti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Damiano David (@damianodavid)

I Maneskin più forti che mai

Da quello che hanno rivelato i membri del gruppo in queste settimane, pare che i fan possano dormire sopra sette cuscini, in quanto i Maneskin non hanno nessuna intenzione di sciogliersi, semplicemente i ragazzi hanno voglia di provare nuovi lavori da solista. Non solo Damiano David, anche Victoria De Angelis per esempio è impegnata con il suo ruolo da dj, così come gli altri stanno facendo altro.

Ma come hanno rivelato, la band va benissimo e come ha riferito Damiano: “la band sta alla grande, stiamo lavorando su cose nuove, non cambierà nulla…”. Per il momento quindi, pare che i fan possano rilassarsi, in quanto i Maneskin esistono ancora semplicemente si sono presi un periodo di vacanza.