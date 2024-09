Luca Calvani: chi è e quanti anni ha l’affascinante gieffino che vinse l’Isola dei Famosi

Oggi parliamo di Luca Calvani l’affascinante gieffino che è sempre stato protagonista in campo televisivo. Sveliamo dunque chi è, quanti anni ha e cosa fa adesso l’ex vincitore dell’Isola dei famosi.

Luca Calvani è uno dei partecipanti attuali della nuova edizione del Grande Fratello, i cui gieffini stanno tenendo incollati molti italiani al televisore. Il clima pare si stia scaldando in quanto se all’inizio abbiamo visto una convivenza piuttosto pacata e in armonia, a distanza di giorni, sono iniziate le prime sfuriate.

Dopo il disappunto di Eleonora Cecere in merito alle pulizie della Casa, il litigio tra Luca e Lorenzo Spolverato ha fatto calare il silenzio al GF. I due si sono battibeccati per il tono di voce sempre elevato utilizzato da quest’ultimo, ovviamente ne è nato un botta e risposta già molto chiacchierato sui social.

A prescindere dal capire come si evolveranno le prossime puntate del reality, conosciamo meglio Luca Calvani, chi è e quanti anni ha l’ex vincitore dell’Isola dei famosi.

Chi è Luca Calvani

Luca Calvani da anni ha abituato i suoi fan a film e serie tv di successo, passando da un canale all’altro senza problemi, così come quando vinse qualche edizione fa, l’Isola dei famosi. Per questo il noto attore e personaggio televisivo non è nuovo al vivere davanti alle telecamere.

Inoltre in molti continuano a chiedersi il motivo per cui abbia lasciato Cortesie per gli ospiti, programma che conduceva insieme a Csaba Dalla Zorza e Roberto Valbuzzi. Risposte non ne sono mai arrivate e molti sostengono che semplicemente Luca abbia voluto dirigere la sua attenzione verso esperienze differenti come per esempio quella del Grande Fratello per l’appunto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Quanti anni ha il gieffino

Luca Calvani, classe 1974 ha 50 anni e nonostante la sua carta d’identità parli chiaro, nessuno ci crede che abbia spento quel numero importante di candeline, in quanto ne dimostra molti di meno. Come ha rivelato nel video rilasciato per il Grande Fratello, di cui è attualmente ospite, gli mancherà probabilmente il suo compagno e la casa in campagna che ha preso per stare insieme ai suoi animali.

Com’è possibile vedere sui social, i suoi cani sono qualcosa di strepitoso. Ad ogni modo tutta la sua famiglia umana e pelosa farà il tifo per lui al reality mediaset anche perché l’attore con il suo arrivo ha portato un’aria di finezza tra le telecamere del “Big Brother”. Non si sa se vincerà o meno ma sui social sono già parecchi che si sono detti pronti a supportarlo.