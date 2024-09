Non è la Rai: Ilaria, Pamela ed Eleonora amiche da 30 anni Dove vivono le incone anni 90

Ecco dove vivono le tre ragazze di Non è la Rai, Ilaria, Pamela e Eleonora, attualmente concorrenti del Grande Fratello, volti iconici degli anni 90. Sono amiche da 30 anni e in pochi lo sapevano.

Non è la Rai è stato uno di quei programmi iconici che non morirà mai, in quanto la vecchia generazione l’ha seguito in diretta e ne porta il ricordo indelebile, mentre la nuova generazione ne sta sentendo parlare in questi giorni al Grande Fratello.

In questa maniera molti giovanissimi andranno a spulciare video e foto degli anni 90, dove gli adolescenti correvano a casa dopo la fine della scuola per non perdersi neanche una puntata dello show di Gianni Boncompagni. Molti volti all’ora adolescenti oggi sono tra i più famosi d’Italia.

Tre di quelle mitiche e iconiche ragazze, Ilaria, Pamela e Eleonora, hanno accettato la sfida di Alfonso Signorini, diventando così un concorrente unico in questa nuova edizione del Grande Fratello. Scopriamo dove vivono oggi le tre amiche.

La vita delle tre ragazze del Grande Fratello

Eleonora Cecere, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi sono tre delle ragazze di Non è la Rai più amate di sempre. Le tre ragazze approdarono al programma di Gianni Boncompagni da giovanissime, tutte e tre ancora minorenni ed ebbero un successo stratosferico in Italia. Dopo questo programma continuarono tutte e tre per diversi anni a lavorare nel mondo dello spettacolo in diversi programmi televisivi.

In seguito, per gli eventi della vita che le misero davanti a delle scelte, tutte e tre si reinventarono. Eleonora si mise a lavorare come vigilante, Pamela come cantante e Ilaria come Galassi. Tutte e tre mamme, le ex ragazze di Non è la Rai non smisero mai di mostrare quella forza d’animo e quella grinta, viste già mentre ballavano sul palco insieme ad Ambra Angiolini e tutte le altre ragazze.

Dove vivono Eleonora, Pamela e Ilaria

Eleonora Cecere, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, sono le tre attuali concorrenti del Grande Fratello, la cui partecipazione sarà contata come un unico personaggio. È bello rivederle in televisione dopo tanti anni e se noi non siamo abituati a vederle insieme, per loro è tutto normale, essendo amiche da più di 30 anni. Vivono tutte e tre a Roma e si frequentano spesso.

Vi riportiamo il simpatico video di presentazione che tutte e tre le gieffine hanno girato per il reality prima di entrare dalla famosa Porta Rossa. Sarà molto interessante scoprirle e conoscerle di nuovo dopo tutti questi anni.