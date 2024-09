Grande Fratello: chi è davvero Tommaso, l’idraulico entrato nella casa più spiata d’Italia

Sveliamo chi è Tommaso, l’idraulico di questa edizione del Grande Fratello che ha già attirato l’attenzione del grande pubblico, per il suo andare contro corrente. Conosciamolo meglio.

Il Grande Fratello con la conduzione impeccabile di Alfonso Signorini e delle colleghe Cesara Buonamici, Rebecca Staffelli e Beatrice Luzzi, sta prendendo piede a piccoli passi. Durante l’ultima puntata andata in diretta, il reality ha guadagnato un 18,5% di share, segno che l’interesse del pubblico sta aumentando.

Il cast si fa via via sempre più interessante e le loro interazioni iniziano già a movimentare i social, creando veri e propri dibattiti tra gli utenti. Sono nati già i primi pronostici e i primi gruppi. Ricordiamoci che l’anno scorso il “team Bea” faceva faville in rete, insieme a tutti gli altri.

L’attenzione del pubblico si è concentrata anche sul gieffino Tommaso, uno dei nip, anche se questa distinzione Alfonso non la vuole più fare. Scopriamo insieme chi è e perché sta piacendo tanto.

Caos all’interno della Casa del Grande Fratello

Prima di proseguire con la presentazione del concorrente volevamo riportarvi i due fatti estremi che hanno scioccato i gieffini ma anche il pubblico da casa. Passiamo da un estremo all’altro, in quanto da una parte abbiamo assistito impotenti al malore sopraggiunto a Pamela Petrarolo che ha raccolto attorno a sé tutti i presenti. Fortunatamente piano piano, l’ex ragazza di Non è la Rai si è ripresa, facendo tirare un sospiro di sollievo ai suoi colleghi di avventura.

Il secondo caso estremo è il bacio focoso tra Helena e Lorenzo, i quali assicurano che si trattasse di una prova per un film. Entrambi si considerano migliori amici, teoria non totalmente accolta dai fan, i quali sperano di vederli presto in una versione diversa da quella dell’amicizia.

Chi è Tommaso Franchi

Tornando a noi, tra i concorrenti di questa edizione del Grande Fratello, troviamo Tommaso Franchi l’idraulico 24enne di Siena che ha già conquistato il grande pubblico per il suo legame con la famiglia e per il suo andare contro corrente. A differenza di molti suoi coetanei, lui non passa molto tempo sui social o attaccato allo smartphone, a questi preferisce vivere nella vita reale come ha rivelato, considerandosi da sempre “un ragazzo all’antica”.

Oltre ad essere un gran lavoratore, ha anche un legame molto speciale con il Palio di Siena, evento che ogni anno attira milioni di turisti in città. Tommaso infatti è il nipote dell’attuale capitano della frazione di Castelvecchio, Niccolò Rigani. Per il momento pare non essere fidanzato e come ha raccontato lui stesso, capita spesso che le ragazze con cui si intrattiene poi è la mamma che le riporta a casa la mattina dopo, visto che lui deve andare a lavorare.