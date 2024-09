Manuela Arcuri, ritorno con il botto: dove la vedremo

Dopo tanti anni di attesa finalmente rivedremo Manuela Arcuri tornare nel mondo dello spettacolo, ecco con quale titolo farà ritorno. I fan sono molto emozionati di rivederla all’opera.

Manuela Arcuri è una delle attrici, personaggio televisivo ed ex modella italiana più famosa di sempre, in quanto la sua bellezza l’ha resa una delle 10 donne più belle del mondo da People. Era il sogno proibito di un’intera generazione nei primi anni del Duemila, dopo essere apparsa nel calendario sexy di Gente Viaggi.

Oltre alla sua bellezza, Manuela ha dimostrato a tutti che nella sua persona c’era molto di più di un bel corpo e grazie a quegli occhi profondi e intensi che bucano lo schermo è riuscita a far decollare anche la sua carriera di attrice. L’abbiamo vista in film, fiction, a teatro e in diversi programmi televisivi.

Da diversi anni a questa parte si era presa una pausa dai riflettori per poter godersi appieno la nascita di suo figlio, ma adesso è tornata per la gioia dei fan che ci hanno sempre sperato. Ecco in che ruolo la rivedremo.

Manuela Arcuri e la sua vita privata

Basta andare a leggere una qualunque filmografia per sapere in quali e in quanti ruoli sul grande e sul piccolo schermo è apparsa Manuela Arcuri. Uno dei preferiti del grande pubblico fu il suo ruolo nella fiction Mediaset, Carabinieri, dove il pubblico non si perdeva neanche una puntata.

In merito alla sua vita privata, Manuela ha rivelato al Corriere della Sera: “mi capitava di essere corteggiata da uomini, ma non capivo se volevano avere una storia con me o interessava loro apparire sui giornali. Ho preso certe mazzate… Poi ho incontrato l’uomo della mia vita: Giovanni Di Gianfrancesco…”, con il quale ha avuto suo figlio Mattia.

Il ritorno di Manuela al cinema

Sono passati diversi anni da quando Manuela Arcuri partecipava attivamente nel mondo dello spettacolo, l’attrice volle prendersi un momento per se stessa, per godersi la nascita di suo figlio Mattia. Adesso, dopo diversi ruoli sporadici visti negli ultimi anni è tornata al cinema con Tradita, un thriller che approderà nelle sale nel 2025.

Qui Manuela sarà: “sono un’avvocata romana di periferia, Pazienza Mantovani, detta Paz. Una donna forte, sempre dalla parte dei deboli, dei poveri. Spesso è in bolletta e cresce suo figlio undicenne da sola…”, la quale avrà l’arduo compito di scoprire la verità in merito a un misterioso caso. Ancora un po’ di pazienza e lo scopriremo.