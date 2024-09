Chi è Mariavittoria Minghetti del GF? Età, vita privata e professione

Conosciamo meglio una delle ultime arrivate all’interno della Casa del Grande Fratello, stiamo parlando di Maria Vittoria Minghetti. Ecco quanti anni ha, qual è la sua professione e perché è stata sfortunata nella sua vita privata.

Il 19 settembre al Grande Fratello sono entrati nuovi concorrenti, i quali si sono uniti al cast già presente all’interno della Casa, il cui arrivo ha dato uno scossone non solo al reality ma anche alla rete. Stiamo parlando di Mariavittoria Minghetti, Amanda Lecciso, Iago Garcia, Helena Prestes, Michael Castorino e Clayton Norcross.

Oggi ci soffermiamo su Mariavittoria, la quale ha mostrato fin da subito il suo caratterino pungente ma anche la sua passione per il suo lavoro. Il suo ingresso non è passato inosservato, in quanto gli altri gieffini, soprattutto uno l’hanno notata immediatamente.

Per questo motivo oggi vogliamo conoscerla meglio, sveliamo chi è la nuova gieffina (nip), parlando della sua vita privata, del suo lavoro e della sua età.

Nuova coppia al Grande Fratello

Sono principalmente tre le “coppie” di gieffini che stanno tenendo con il fiato sospeso il pubblico da casa, in quanto i fan sperano che tra di loro possa nascere qualcosa in diretta. Stiamo parlando di Mariavittora Minghetti e Tommaso Franchi, Shaila Gatta e Javier Martinez e Helena Prestes e Lorenzo Spolverato.

I primi li abbiamo ritrovati teneramente abbracciati nel letto, i secondi si scambiano sguardi eloquenti e i terzi si sono baciati appassionatamente, chiarendo subito che si stava trattando soltanto di una emulazione per una scena di un film. Le polemiche sui social per loro tre vanno avanti e molti rilasciano la loro opinione anche all’interno della casa, soprattutto per quanto riguarda Minghetti e Franchi. Per molti suoi colleghi la gieffina avrebbe cambiato atteggiamento verso il collega di avventure dopo aver capito che lui era l’attuale preferito. Sarà veramente così?

Chi è Mariavittoria Minghetti

Mariavittoria Minghetti, come vi abbiamo accennato in apertura è la new entry del Grande Fratello, da poco entrata nella Casa. Ha 31 anni, vive a Roma ed è una dottoressa specializzata in chirurgia estetica. A parte elargire consigli, sotto richiesta di Alfonso Signorini, su quali ritocchini farebbe ai suoi colleghi di reality, ha messo già subito le cose in chiaro, rivelando: “Ho un bel caratterino, lo so e vi avviso che con me finisce male”.

Come ha raccontato nella sua professione, ama molto il suo lavoro ed è soddisfatta in questa sfera di vita, mentre ha avuto molta sfortuna nel lato sentimentale, in quanto le sue precedenti storie d’amore si sono concluse tutte senza il classico happy ending. Chissà se con Tommy le cose potranno cambiare?