Csaba dalla Zorza: non immagini che titoli di studio abbia conseguito | Non solo cucina tra le sue passioni

Voi lo sapete qual è il titolo di studio di Csaba Dalla Zorza? In pochi lo conoscono, eppure quando lo saprete resterete senza parole, in quanto si capiscono molte cose.

Csaba Dalla Zorza è un personaggio televisivo, una scrittrice e una conduttrice di successo, le cui maniere fini ed eleganti, per non parlare del suo impeccabile gusto praticamente per ogni cosa, la fanno amare da moltissimi fan.

Se volete dei consigli sul Galateo e sul bon ton della casa, vi basterà seguirla, in quanto potrete averne soltanto giovamenti. La conduttrice incanta tutti anche perché riesce a trasudare eleganza e savoir-faire anche mentre prepara una frittata.

Per questo oggi vogliamo svelarvi qual è il titolo di studio della grande Csaba, la cui formazione fa chiarezza su diversi aspetti della sua persona. Diciamo che si capiscono molto più cose adesso.

Csaba Dalla Zorza: il suo nome

Quando sentiamo questo nome, Csaba Dalla Zorza, qualche domanda ce la facciamo, in quanto non è sicuramente un nominativo che si sente tutti i giorni. Il suo nome è di origine ungherese ed è maschile, il padre lo scelse perché pensava che avrebbe avuto un maschietto e alla fine decise di lasciarlo anche alla figlia. Chissà se avrebbe mai potuto immaginare che quel nome sarebbe diventato tanto famoso sul piccolo schermo?

Con il suo programma, Cortesie per gli ospiti, trasmesso su Real Time, ha riportato in auge un argomento sicuramente poco trattato in questi ultimi tempi. Un po’ per la fretta, un po’ perché di anni ne sono passati da quando queste regole si vivevano intensamente, Csaba mostra puntata dopo puntata, come l’essere la regina o il re della casa possa essere molto gratificante.

Il titolo di studio della conduttrice

Dopo averla vista in più di un’occasione all’opera, mentre cucina le sue prelibatezze o mentre giudica le case dei concorrenti di Cortesie per gli ospiti, sono in molti che si sono chiesti che titolo di studio avesse, Csaba Dalla Zorza. Sappiamo che nel 2012 divenne una giornalista pubblicista e che da giovane prese il diploma come chef specializzato in cucina tradizionale francese presso la Scuola culinaria Le Cordon Bleu. Dopo aver appreso tutte queste nozioni è normale che lei oggi sia un fuoriclasse sia in cucina sia a tavola e anche come scrittrice, i cui libri fanno il tutto esaurito. Il suo percorso di studi si sposa perfettamente con le scelte prese in età adulte, non credete?