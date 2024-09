Vladimir Luxuria: il suo titolo di studio ti sorprenderà | C’è scritto 110 e lode

Voi lo sapete qual è il titolo di studio di Vladimir Luxuria? Vi sorprenderà molto visto che è uscita con 110 e lode in una facoltà che poco c’entra con il suo percorso lavorativo.

Vladimir Luxuria è famosa in molti contesti lavorativi, in quanto possiamo definire la 59enne come una donna multitasking, in quanto si è realizzata in campo recitativo, come opinionista, conduttrice, scrittrice, attivista e così via.

Nonostante le critiche subite nel corso degli anni per la sua identità di genere, la Luxuria fa spallucce e prosegue la sua vita come niente fosse, merito anche del suo carattere forte come ha rivelato in una precedente intervista, che l’ha aiutata ad andare avanti.

Vladimir è molto intelligente e quindi questa sua particolare dote, non solo l’aiuta a non dare peso agli hater ma anche di aver studiato e di aver preso 110 e lode. Resterete stupiti nel sapere dove si è laureata tempo fa.

Vladimir Luxuria e il suo racconto

L’estate scorsa, Vladimir Luxuria si è goduta le ferie al 100%, come dimostrano i suoi vari scatti social. Il problema in rete è nato quanto la Luxuria ha deciso di mostrarsi con indosso un semplice bikini, mentre si godeva il mare. Dopo averla postata è successo di tutto per la conduttrice, in quanto molti le hanno fatto i complimenti per il fisico sempre in forma e altri l’hanno criticata per la scelta fatta.

Qualche giorno fa Vladimir è stata ospite a Pomeriggio 5 da Myrta Merlino e dopo quella critica ricevuta, le due donne ne hanno parlato in diretta. Per questo motivo la scrittrice ha voluto dire la sua: “Ti do uno scoop, uno scoop in esclusiva a Pomeriggio Cinque. Quando vado al mare in una bella spiaggia in Sardegna, non mi metto il cappotto, vado in bikini”, invitando gli hater a lasciarla in pace e a farsene una ragione perché lei in costume, continuerà a mettersi.

Il titolo di studio di Vladimir

Vladimir Luxuria è uno dei volti noti maggiormente conosciuti, in quanto ha operato su diversi fronti. Dopo la fine dell’Isola dei famosi, sono in molti che vorrebbero sapere quando tornerà in televisione. Nell’attesa, i fan vogliono sapere tutto sulla loro beniamina, per esempio voi lo sapete in che cosa si è laureata?

Come riportano da bompiani.it, la Luxuria si sarebbe laureata in Lingue con il 110 e lode. Non tutti ne erano a conoscenza anche perché in molti hanno pensato potesse essersi specializzata per esempio nella carriera da politica. A ogni modo, la conduttrice ha dimostrato a tutti di essere molto colta e intelligente.