Cristiano Militello: quanti anni ha e dove abita l’inviato di Striscia la Notizia

Sveliamo quanti anni ha e dove vive il simpaticissimo Cristiano Militello, uno degli inviati di Striscia la notizia più seguiti e amati di sempre. Con i suoi servizi fa sbellicare dalle risate il pubblico.

Cristiano Militello lo conoscono tutti, anche chi magari Striscia la notizia non la segue tutte le sere, in quanto il noto comico, personaggio televisivo e conduttore radiofonico, ha saputo ritagliarsi un posto incisivo nel cuore del pubblico.

Ha iniziato con il gruppo comico, Vernice Fresco, capitanato da Carlo Conti ma sarà la sua partecipazione a Striscia la notizia a dargli maggiore fama, in quanto con il suo, Striscia lo Striscione, mostra un mondo di divertimento anche dentro al calcio italiano.

In merito alla sua vita privata, voi lo sapete quanti anni ha e dove vive Cristiano, il famoso inviato nel settore calcistico di striscia? Ecco cosa abbiamo scoperto.

L’inizio di Striscia la notizia

Striscia la notizia, dove lavora anche Cristiano Militello, è il famoso e seguitissimo TG Satirico di Antonio Ricci, il cui scopo è quello di dire sempre la verità, a prescindere dal tema e da chi è coinvolto. A Ricci la censura sta stretta e lo dimostra il fatto di aver sempre mandato in onda i vari servizi, anche quelli più “pericolosi”, visto che toccavano personaggi importanti.

Ed è proprio per questo motivo che il pubblico lo ama fin dagli esordi, non solo per le basi solide dello show ma anche per i suoi vari conduttori e staff. Da pochi giorni anche il programma Meduaset è tornato a tutto ritmo, facendo sedere sulla sedia del bancone, Michelle Hunziker e Nino Frassica, il cui siparietto sul via libero da parte della Rai, ha fatto ridere tutti.

Dove vive Cristiano

Il merito del successo di Striscia la notizia, tra le tante cose è sicuramente quella di avere uno staff degno di nota. Oltre Staffelli, Ghione e così via, tra i big del programma c’è sicuramente lui, Cristiano Militello che ci mostra il mondo del calcio sotto un altro punto di vista.

Militello è molto riservato, non sappiamo molto sulla sua vita privata. Sappiamo che è nato a Pisa nel 1968 e che con le sue rubriche, Striscia lo Striscione, Tutti giù per terra e Striscia il Cartellone, tiene alto l’umore del pubblico, in quanto i fan adorano vedere i suoi sevizi, soprattutto quando gli intervistati devono salutare Greggio e Iacchetti, quello che ne esce fuori è tutto da ridere.