È tornato l’amore per Francesca Chillemi: chi è e quanti anni ha il nuovo fidanzato

Francesca Chillemi sente di nuovo le farfalle nello stomaco, in quanto quegli scatti parlano chiaro. Ecco chi è la sua nuova fiamma e quanti anni ha. La nota attrice è tornata a sorridere.

È una delle attrici più in voga del momento, in quanto i suoi personaggi sono entrati fin da subito nel cuore dei fan. Stiamo parlando di Francesca Chillemi, famosa per titoli quali, Viola come il mare, Che Dio ci aiuti, L’isola di Pietro e così via.

Francesca non è solo brava ma è anche bella, motivo per cui non stupisce il fatto che nel 2003 fu eletta Miss Italia. È il sogno proibito di molti, lo stesso attore e collega, Can Yaman, non ha nascosto il fatto di esserne rimasto affascinato.

In merito alla sua vita sentimentale ne abbiamo sentite molte su di lei, anche di un possibile litigio con lo stesso Can, voce comunque mai confermata dai diretti interessati. A ogni modo, il cuore della bella attrice pare essere tornato a “battere”, ecco di chi stiamo parlando.

L’amore tossico di Francesca Chillemi

Francesca Chillemi oggi è una donna molto forte e soprattutto indipendente, in quanto è una professionista realizzata e una mamma che stravede per sua figlia Rania. Di lei aveva rivelato: “Mi ha riempita totalmente, è ogni giorno una scoperta. Lei mi porta a entrare in contatto con una parte di me bambina, cosa che a volte perdiamo di vista…”.

In merito al suo lato sentimentale, sono state dette molte cose sul suo rapporto con il padre di sua figlia e con Can Yaman, voci sempre rimandate al mittente dalla stessa Chillemi, la quale però ha rivelato a Silvia Toffanin a Verissimo: “Ho vissuto delle cose non piacevoli che all’epoca non ero neanche in grado di gestire…”, fortunatamente tutto finì abbastanza velocemente e grazie al bel rapporto che ha con suo padre, non si è lasciata influenzare da questa brutta parentesi, continuando a vivere speranzosa di incontrare presto l’uomo della sua vita.

Francesca e la sua nuova fiamma

Non si hanno certezze su cosa stia realmente capitando nella vita sentimentale di Francesca Chillemi, in quanto l’attrice non ha rilasciato nessuna dichiarazione. Secondo gli scatti riportati da Chi magazine, Francesca starebbe già da diverso tempo con quella che dovrebbe essere la sua nuova fiamma, cioè il 38enne Eugenio Grimaldi.

Di lui sappiamo che è un armatore, che proviene da una famiglia altolocata napoletana e che ha tre figli da quella che a detta del gossip dovrebbe essere la sua ex moglie, Veronica Resca. Per il momento nessuno dei due ha rilasciato conferme o smentite in merito, non ci resta quindi che attendere l’evolversi della storia.