Anna Moroni: gli spettatori di Rai 1 la venerano ancora | Dove lavora oggi

Anna Moroni è un personaggio televisivo molto amato, in quanto le sue ricette le adorano in molti. Famosa per aver lavorato con Antonella Clerici a, La prova del cuoco, ecco che cosa fa oggi.

Quanto era bello quando accendevamo la televisione su Rai 1 all’ora di pranzo e passavamo le ore insieme ad Antonella Clerici e Anna Moroni, al noto programma culinario, La prova del cuoco. Le risate erano garantite, con Annina che chiedeva sempre alla sua Antonellina se si fosse lavata le mani.

Di fatti ne sono successi in seguito e semplicemente le due colleghe e amiche si sono separate per diversi motivi e quindi oggi vediamo la Clerici condurre un nuovo show, sempre dello stesso stampo di quello precedente, chiamato È sempre mezzogiorno. Ovviamente anche questo è un successone, in quanto con la nota conduttrice lo share è assicurato.

E la Moroni che fine ha fatto? Oggi vogliamo dunque svelarvi qual è il percorso lavorativo intrapreso dalla nota cuoca che tanto è amata dal suo fedele pubblico.

Anna Moroni e il suo ritorno a La prova del cuoco

A dimostrazione del fatto di quanto La prova del cuoco è stato uno show epico, in questi giorni la rete si è illusa per poco tempo su un possibile ritorno di Anna Moroni nel noto show insieme a colei che sostituì Antonella Clerici per qualche anno, cioè Elisa Isoardi. Ovviamente sapete tutti quanti che questo ritorno, almeno per il momento è escluso, visto che alla stessa ora e sullo stesso canale c’è già Antonellina con il suo, È sempre mezzogiorno.

Inoltre la Isoardi prosegue con il suo brillante lavoro al noto programma, Linea Verde Italia, insieme alla collega, Monica Caradonna. Allora perché questo dubbio ha illuso per qualche ora gli spettatori speranzosi? È successo tutto per un post pubblicato da Elisa che recitava così: “Per queste bruschette non le ho utilizzate, ma non sarebbe male in futuro rifare la ricetta delle famosissime polpette di melanzane di Anna Moroni. Una ricetta che mi porto nel cuore da La prova del cuoco”, seguito da un messaggio di ringraziamento di Anna. Come avrete ben capito, si tratta soltanto di uno scambio di ricette tra amiche/colleghe che hanno lavorato insieme ma nulla di più.

Cosa fa Anna oggi

Se quindi il ritorno di Anna Moroni a, La prova del cuoco è escluso, che lavoro fa oggi la nota cuoca e personaggio televisivo? Iniziamo col precisare che Annina di anni ne ha comunque 85, anche se nessuno lo direbbe per la grinta e la tenacia che dimostra tutt’ora sui social, quindi si gode la tranquillità che la sua età concede ai fortunati che ci arrivano nelle sue condizioni (ci metteremmo tutti la firma, no?). Negli ultimi anni abbiamo visto Anna fare la spola da un’emittente all’altra o in veste di ospite o in veste di conduttrice.

Le sue apparizioni sono più sporadiche ma la Moroni non ha mai lasciato la televisione o la sua passione per la cucina e ogni volta che va a trovare Antonellina in trasmissione, sono pianti assicurati.