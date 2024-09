Cristina Parodi: dal Tg a una via completamente diversa | Cosa fa oggi l’ex conduttrice del TG5

Cristina Parodi ha totalmente rivoluzionato la sua vita, passando dal condurre il TG5 a una professione totalmente nuova. Ecco che cosa fa oggi la sorella di Benedetta.

Prima di Silvia Toffanin e Francesca Cantini e colleghe, c’era Cristina Parodi che primeggiava nel palinsesto Mediaset, in quanto era la famosa conduttrice di Verissimo e una delle giornaliste di punta che conducevano il TG5 dagli anni 90 in poi.

Cristina per chi non lo sapesse è la sorella degli altrettanti famosi Benedetta e Roberto Parodi, nonché moglie di Giorgio Gori e mamma di Benedetta, Alessandro e Angelica. La giornalista a un certo punto, per tutta una serie di motivi che spiegò in passato, semplicemente decise di lasciare l’emittente del Biscione per fare altro.

Oggi la Parodi “maggiore” ha trovato nuovamente il suo centro, infatti si vede dalla passione che ci mette, che ama il suo lavoro tanto quanto il giornalismo, dove il suo volto raffigurante tranquillizzava i telespettatori anche quando raccontava i fatti più tragici. Quindi qual è il suo lavoro attuale?

Cristina Parodi e il suo ruolo da “first lady”

Cristina Parodi non è soltanto fortunata nel lavoro, in quanto ha avuto l’occasione e non capita a tutti, di trovare quello che le faceva brillare gli occhi. La sua passione per il giornalismo e la conduzione sono innegabili, per non parlare del nuovo lavoro dove “splende” in ogni cosa che fa. Ma anche a livello sentimentale e familiare, non è da meno.

Legatissima da sempre alla sua famiglia e ai suoi fratelli, Cristina dopo aver incontrato quello che sarebbe diventato suo marito, Giorgio Gori, ha trovato il suo equilibrio anche in amore. Con lui ha messo su famiglia e come abbiamo visto in una delle ultime foto che la Parodi ha postato sui social, di lei con tutti loro, sono proprio belli tutti insieme riuniti. Inoltre la giornalista attualmente sta vivendo anche la sua seconda vita da “first lady”, essendo suo marito sindaco di Bergamo. Per l’occasione Cristina indossò lo stesso abito di Michelle Obama, della quale disse: “Fu un omaggio alla classe di Michelle, che per me resta una grande icona di stile, come lo è stata Lady Diana, che grazie al mio lavoro da giornalista ho potuto conoscere”.

Cristina la moda c’è l’ha nel DNA

Come se Cristina Parodi non avesse vissuto una vita già completa e soddisfatta, dopo il suo addio al mondo televisivo, insieme alla sua amica e socia in affari, Daniela Palazzi, fondarono Crida, la loro casa di moda. Ovviamente è stato un successo anche perché le due donne hanno stile da vendere, sempre fini ed eleganti, senza mai un dettaglio fuori posto, questo loro modo di essere l’hanno trasmesso a tutti i capi che hanno creato.

Come ha rivelato a La Stampa: “Voltare pagina dopo la carriera televisiva non è stato facile, ma è stato anche bellissimo. La moda è sempre stata nel mio Dna”. Una vita entusiasmante che siamo sicuri porterà a Cristina ancora molto successo e tante soddisfazioni, non credete?