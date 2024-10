Rebecca Galli: chi è e cosa fa nella vita l’ex moglie di Paolo Carta

Quando parliamo di Paolo Carta, lo associamo immediatamente a Laura Pausini, ma in quanti di voi sanno chi è la sua ex moglie? Conosciamo meglio Rebecca Galli, ecco chi è e cosa fa nella vita.

Paolo Carta è un cantante, chitarrista e produttore discografico italiano molto conosciuto nel suo settore, in quanto ha collaborato con i più grandi tra cui, Adriano Celentano, Eros Ramazzotti, Max Pezzali, Gianni Morandi e così via.

Il noto artista, i fan, lo conoscono non solo per la sua straordinaria carriera artistica ma anche per la sua vita sentimentale e familiare. Per quanto riguarda il primo aspetto, la sua storia d’amore con Laura Pausi ha fatto “infuocare” la rete, fino ad arrivare al loro matrimonio che ha coronato un sogno, mentre per quanto riguarda la sua famiglia, il suo cognome l’abbiamo sentito nominare spesso grazie a suo figlio.

In tutto questo, sono in molti quelli che non sapevano che Carta prima di Laura era sposato con Rebecca Galli, la sua ex moglie, con la quale ha avuto dei momenti burrascosi dopo il loro divorzio. Conosciamola meglio, ecco chi è e cosa fa nella vita.

I figli di Paolo Carta e Rebecca Galli

Prima della vita che Paolo Carta ha creato con la sua attuale moglie, Laura Pausini, mamma di sua figlia Paola, il chitarrista era sposato con Rebecca Galli, dalla quale ebbe tre figli. Parliamo di Jader, Jacopo e Joseph, il cui ultimo nome probabilmente non vi dirà nulla, mentre è il suo nome d’arte a farvelo riconoscere subito. Parliamo di Holden, concorrente molto amato di Amici che ha partecipato nell’edizione 2023/2024.

Ovviamente buon sangue non mente e anche lui come suo padre, hanno la musica nel DNA. Laura è molto legata ai figli del marito, come ha dimostrato anche durante il concerto dell’anno scorso dove gli ha fatto una tenera dedica da sopra il palco: “mi dispiace che le persone col mio ruolo vengano chiamate “matrigne”. È un nome brutto, io sono una persona della vostra vita che non vuole farvi da mamma ma vuole essere al vostro fianco e vedervi realizzare i vostri sogni…”, ha rivelato, rimarcando il concetto dell’unione che i tre figli hanno anche con la sorellina più piccola.

L’ex moglie del marito di Laura Pausini

Paolo Carta e Laura Pausini hanno creato quella che oggi viene definita serenamente, una famiglia allargata. Loro due hanno messo al mondo una figlia e i figli di lui sono ben accetti nel loro nucleo familiare. Se tra di loro le cose vanno benissimo, non possiamo dire che tra Laura e l’ex moglie del marito, Rebecca Galli i rapporti siano idilliaci. In una precedente intervista rilasciata dalla donna al settimanale Di Più, diciamo che non erano emerse parole molto gratificanti.

Di Rebecca non sappiamo molto, in quanto è una donna molto riservata. Sappiamo che vive a Roma e dalle poche immagini rilasciate sui social, possiamo vedere che è una donna molto bella. Oltre a questo, della mamma di Holden non sappiamo altro, neanche la data di nascita.