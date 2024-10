Gigi D’Alessio: prima di Anna Tatangelo c’era Carmela Barbato | 20 anni e tre figli stupendi

Prima di Anna Tatangelo, Gigi D’Alessio era sposato con Carmela Barbato, con la quale è stato insieme per circa 20 anni, dalla quale ha avuto tre figli bellissimi. Ecco cosa sappiamo di lei.

Gigi D’Alessio è uno dei cantautori, produttori discografici e conduttori più famosi del panorama della musica italiana. Con i suoi brani epici ha fatto cantare tutta l’Italia, i cui fan lo seguono da ogni regione italiana.

I fan oltre a conoscere ogni canzone del loro beniamino a memoria, seguono con molta passione anche la sua vita sentimentale, la quale ha riempito spesso le pagine patinate delle riviste di gossip.

Prima di Anna Tatangelo, era sposato con Carmela Barbato, con la quale è stato insieme per 20 anni, dalla quale ha avuto tre figli meravigliosi, uno dei quali conosciuto anche grazie alla sua partecipazione ad Amici.

Gli amori di Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio ha sicuramente movimentato il panorama musicale con i suoi brani storici che sono diventati colonne sonore della vita di moltissimi fan, le cui canzoni hanno significato molto. I follower grazie al cantautore hanno vissuto grandi emozioni per le sue storie d’amore. Prima di parlarvi della prima moglie del cantante, D’Alessio è stato sulla bocca di tutti per la sua lunga e intensa storia d’amore con Anna Tatangelo, con la quale ha avuto il suo quarto figlio, Andrea.

Quando Gigi e Anna si lasciarono, i fan ne rimasero profondamente rammaricati, in quanto amavano vederli assieme. A ogni modo, dopo lo shock della loro separazione, i follower di D’Alessio iniziarono a seguire il cantante con la sua nuova compagna, Denise Esposito, con la quale ha avuto gli ultimi suoi due figli, Francesco e Ginevra.

L’ex moglie di Gigi

Prima ancora di Anna Tatangelo e Denise Esposito, Gigi D’Alessio era sposato con Carmela Barbato, sua moglie dal 1986 al 2006, anno in cui divorzia ufficialmente da lei. I due ex coniugi hanno avuto tre figli, Claudio, Ilaria e Luca, quest’ultimo meglio noto come LDA, cantante che ha lasciato il segno durante la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi.

Di Carmela non abbiamo altre informazioni, in quanto è una donna molto riservata. Sappiamo soltanto che è una donna ancora molto bella, come mostra sui social e che in passato non prese per nulla bene la separazione dal marito e la successiva storia d’amore con Anna Tatangelo. Furono parole al vetriole quelle rilasciate dalla ex signora D’Alessio a DiPiù. A prescindere da come stiano le cose tra di loro, sappiamo che tutti i figli del cantante napoletano sono molto legati tra loro.