Hai mai visto il figlio di Enzo Iacchetti? Si chiama Martino: cosa fa nella vita

Avete mai visto il figlio di Enzo Iacchetti? Si chiama Martino e assomiglia molto a suo papà. Ecco che cosa fa nella vita e soprattutto cos’ha dovuto passare quando era solo un ragazzino.

Enzo Iacchetti è uno degli intrattenitori, conduttori, cantanti, attori e comici più amati di sempre, in quanto le sue performance saranno ricordate a vita nel mondo dello spettacolo italiano. Il signor Enzino ci sa fare e quando si trova davanti alle telecamere, si capisce perfettamente che si sente “a casa”.

Se già da solo è una potenza, figuriamoci quando è insieme al suo amico e collega, Ezio Greggio, il divertimento è assicurato. Il loro sodalizio è uno dei rapporti più belli che si possono vedere in televisione, in quanto i due vivono un’amicizia molto profonda che dura da decenni.

I loro nomi possono essere tranquillamente inseriti al fianco di altri grandi del settore, come per esempio Sandra e Raimondo, Zuzzurro e Gaspare, Cochi e Renato e così via. Se della vita lavorativa di Iacchetti sappiamo praticamente tutto, in quanti di voi conoscono quella privata? Sapevate che ha un figlio di nome Martino?

Gli amori di Enzo Iacchetti

Enzo Iacchetti è entrato fin da subito nel cuore del suo grande pubblico, diventando ben presto uno dei volti più amati del piccolo schermo. Il suo carisma gli ha permesso di ricoprire molteplici ruoli che gli hanno permesso di consolidare una carriera lunga di oltre cinquant’anni, ma anche di conquistare donne bellissime che non hanno potuto resistere al suo sex appeal.

Oltre alla mamma di suoi figlio Martino, di cui parleremo a breve è stata famosa la sua relazione con l’ex velina Maddalena Corvaglia e con la pittrice e arredatrice, Tania Peli. In seguito sono iniziati a circolare dei rumors in merito a un suo presunto flirt con Rosi Zamboni, storia comunque mai confermata dai diretti interessati.

Martino Iacchetti: il figlio di Enzo

Enzo Iacchetti sta vivendo una vita emozionante ricca di colpi di scena, come i suoi spettacoli comici e intrinseca di alti e bassi a livello lavorativo ma anche familiare. Prima di tutti gli amori sopra citati, il signor Enzino ha vissuto un’intensa storia d’amore con Roberta, dalla quale ha avuto il suo unico figlio, Martino.

Se con l’ex moglie il matrimonio è arrivato alla fine, con suo figlio il suo amore non avrà mai fine, motivo per cui lo descrive come “l’amore della sua vita”. Martino Iacchetti ha seguito le orme paterne, in quanto spazia nel mondo dello spettacolo a 360°, lavorando come attore, musicista e come insegnante teatrale. Del suo unico figlio non sappiamo molto se non che è nato nel 1986 e che tra i 16 e i 22 anni è stato molto male da quello che abbiamo potuto capire, visti i numerosi consulti medici ai quali si è dovuto sottoporre. Iacchetti senior non ha mai voluto rivelare qual è stata la patologia contratta dal figlio quello che sappiamo però è che fortunatamente è riuscito a guarire e che a oggi continua a vivere la sua vita in perfetta salute.