Alessandra Celentano tuona contro Stefano De Martino: “È più bravo come conduttore che…”

Ecco che cosa aveva rivelato Alessandra Celentano su Stefano De Martino, la cui previsione pare essersi realizzata, fin dai tempi della partecipazione del ballerino ad Amici.

Quelli di Alessandra Celentano e Stefano De Martino sono due nomi molto conosciuti che non hanno bisogno di molte presentazioni, in quanto la loro fama li precede. Entrambi sono passati da Amici di Maria De Filippi e mentre la prima è una delle colonne portanti del programma, il secondo ha potuto spiccare il volo proprio grazie al noto talent Mediaset.

Alessandra è la famosa ballerina nonché professoressa dello show di Queen Mary il cui stile è riconosciuto ovunque. In quanto insegnante, c’è chi la ama e chi non la sopporta, così come i suoi allievi i quali stravedono per lei, o meglio quelli che riescono a entrare nelle sue grazie che hanno il collo del piede perfetto.

Stefano è il noto ballerino e ormai più presentatore che è passato proprio dagli insegnamenti della maestra Celentano per poi realizzarsi nel mondo dello show business. Ecco che cosa ha rivelato dopo tanti anni la prof verso il suo ex allievo.

Due personalità molto influenti

Sia Stefano De Martino che Alessandra Amoroso sono due personalità molto influenti nel loro lavoro. Per quanto riguarda l’ex marito di Belen Rodriguez sta attualmente vivendo un periodo di forte successo, in quanto tutti lo vogliono e tutti lo cercano in Rai. Basti vedere che è andato proprio a lui il difficile compito di sostituire una “forza della natura” come Amadeus, dopo il suo esordio sul Canale 9.

A quanto pare, i “capoccia” da Viale Mazzini non hanno sbagliato, visti i numeri di gradimento. In merito ad Alessandra invece, sappiamo benissimo quanto Amici senza di lei sarebbe veramente strano da seguire, in quanto la sua presenza è come quella di Maria De Filippi: insostituibile!

Le parole di Alessandra Celentano su Stefano De Martino

Alessandra Celentano ha sicuramente un dono, cioè quello di vedere molto in la rispetto al presente. Che su alcuni ci abbia poi preso e su altri no, sono punti di vista, in quanto ovviamente nel corso degli anni della sua lunga esperienza, di argomentazioni ne può rilasciare a bizzeffe, in merito al suo modo di valutare gli allievi. Come sempre ripetiamo c’è chi è d’accordo e chi no, ma ovviamente sono punti di vista differenti.

Per chi non se lo ricordasse, Stefano De Martino fu uno dei ballerini che passò da Amici diversi anni addietro. In merito al successo del noto conduttore, la prof Celentano ha rivelato: “La mia profezia si è avverata. Oggi lui è più showman che ballerino. Già ai tempi di Amici mi dava quell’impressione. Forse ho avuto una grande intuizione…”, concludendo con: “Perché alla fine ho sempre ragione!”. Siete d’accordo?