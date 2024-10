Leo Gullotta: quanti anni ha e chi è il suo amore sposato nel 2019

Oggi parliamo del grande Leo Gullotta, svelandovi quanti anni ha e chi è il suo grande amore con il quale si è unito in matrimonio nel 2019. I fan lo seguono fin dagli esordi e ne vogliono sapere di più.

Leo Gullotta è un grande attore, doppiatore, imitatore e comico, il cui esordio nel mondo dello spettacolo è avvenuto negli anni 70. Non ci sono abbastanza parole per descriverne la bravura, in quanto vi basta leggere la sua filmografia per restare a bocca aperta.

Ha preso parte a moltissimi lavori sul piccolo e sul grande schermo, per non parlare di tutte le sue partecipazioni a teatro. Grazie al suo dono nella recitazione ha vinto molti premi e riconoscimenti, per non parlare del fatto che proprio grazie alla sua simpatia, è riuscito a far ridere milioni di spettatori, grazie alle sue battute epiche e alle sue imitazioni divine. Ve lo ricordate nei panni di Maria De Filippi?

Se del lavoro di Leo, sappiamo praticamente tutto, non possiamo dire lo stesso della sua sfera sentimentale, in quanto l’attore catanese è molto riservato, per questo oggi vogliamo rilasciarvi qualche informazione su di lui, dalla sua età fino ad arrivare al suo grande amore con il quale si è sposato nel 2019.

Il coming out di Leo Gullotta

Leo Gullotta è un grande personaggio dello spettacolo, le sue doti innate nella recitazione l’hanno portato a livelli altisonanti. È impossibile fare una classifica dei suoi lavori migliori, in quanto le sue interpretazioni meritano di essere viste tutte quante, anche se, senza togliere nulla agli altri ruoli, per tutti noi sarà sempre Manfred, nella saga dei film di animazione de, L’era glaciale.

Nonostante la sua bravura e nonostante una persona dovrebbe essere sempre e solo giudicato per le sue azioni lavorative e non per le scelte nel privato, Gullotta ammise che dopo aver fatto coming out, perse addirittura una fiction: “Quando in un Paese democratico come l’Italia mi sono sentito dire: no guarda, tu non lavori con noi perché sei omosessuale. Quell’episodio mi fece molto male…”.

L’anima gemella di Leo

Leo Gullotta di anni ne ha 78 e la sua esperienza vanta un curriculum di tutto rispetto, da fare invidia a molti. È un personaggio dello spettacolo poliedrico, ovunque passi lui, il successo è assicurato e fortunatamente a parte quella scioccante confidenza sulla fiction mancata, l’attore ha proseguito comunque la sua carriera.

Sposato dal 2019 con il suo grande amore, Fabio Grossi, l’attore continua a mantenere la sua vita sentimentale privata al 100%. Su di lui ha rivelato: “L’amore per me è un sostegno non da poco, è avere al fianco una persona che ti stima, ti rispetta, e per questo ti pungola…”. Dopo 43 anni di amore tenero e sincero, Fabio e Leo si amano ancora come il primo giorno e noi gli auguriamo di festeggiare ancora molti San Valentino, sempre con questo spirito.