Mina: dove vive la grande stella della canzone italiana | Si trova all’estero da molti anni

Ecco dove vive Mina oggi, l’iconica cantante che ha dato lustro al panorama della canzone italiana, si è trasferita all’estero da molti anni. I fan sperano sempre di poterla incontrare quando vanno in vacanza.

Mina non ha bisogno di presentazioni e non basterebbero tutti gli aggettivi del mondo per descriverla che sarebbe ancora poco, in quanto è una delle cantanti più brave e più incisive del panorama della canzone italiana.

Con i suoi brani storici quali Acqua e sale, Se telefonando, Ancora, ancora, ancora, Tintarella di luna e molte altre ancora ha fatto cantare tutta Italia, regalandole emozioni uniche per non parlare della sua bellezza che affascinava tutti, appena entrava in una stanza.

La “tigra di Cremona”, come venne soprannominata per la sua inconfondibile voce dai toni caldi e graffianti, ha sempre avuto un gusto impeccabile per la moda, per questo in molti pensano che la sua casa sia una rappresentazione di questo suo stile sempre molto attuale. Ecco dove vive Mina oggi.

Mina e il suo ritiro dalle scene

Mina oggi di anni ne ha precisamente 84 e i fan hanno sentito la sua mancanza, tutti i giorni, fin dal 1978, anno in cui fece la sua ultima apparizione pubblica. Il suo ritiro dalle scene fu inaspettato e ancora oggi in molti si interrogano sulle motivazioni di questa scelta e nonostante i vari rumors, nessuno saprà mai la motivazione reale. Fu il figlio in passato a rivelare: “Si è ritirata quando ha capito che la tv di qualità eccelsa che faceva stava cambiando…” e come ha ben sottolineato, sua mamma vedeva le cose in anticipo, arrivando prima di tutti per stile e mode che oggi sono all’ordine del giorno.

A prescindere che lei in televisione e sul palco da allora non ci sia più salita, continua a essere d’ispirazione per molti suoi colleghi, soprattutto la nuova generazione, basti pensare al duetto con Blanco di qualche anno fa. Nonostante tutto, come ha rivelato il figlio, Mina è felice della sua scelta e sarà per sempre ricordata come “la più grande cantante del mondo”, come l’aveva descritta in passato l’iconica Liza Minnelli.

La casa di Mina

Mina oggi vive nella stessa casa di quando si ritirò dalle scene negli anni 70. Scelse un posto tranquillo nella bella Lugano, per ritrovare quella privacy che la fama si sa, toglie a tutti. Non si sa di preciso dove sia ubicata la sua dimora ma si vocifera che sia un connubio di finezza ed eleganza proprio come lei. In questa dimora da sogno, la bella cantante ci vive insieme al marito Eugenio Quaini e ai figli.

Mina infatti ha avuto due figli da due precedenti relazioni, il suo primogenito Massimiliano Pani, figlio di Corrado Pani e Benedetta Mazzini, figlia di Virgilio Crocco. Entrambi facenti parte del mondo dello spettacolo, Mina e la sua famiglia sono molto uniti e insieme si godono la tranquillità che la Svizzera può far vivere.