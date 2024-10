4 piani a Roma: è la dimora pazzesca di Christian De Sica | Dove si trova di preciso

Ecco dove vive Christian De Sica, la sua super residenza a 4 piani si trova a Roma ed è un tripudio di bellezza e di arte. Ecco dove si trova precisamente la casa del noto attore.

Christian De Sica è uno showman a 360°, in quanto nel campo dello spettacolo riveste molteplici ruoli, essendo lui un attore, uno sceneggiatore, un comico, un regista, un cantante e anche un conduttore.

Una forza della natura il buon Christian, tanto quanto suo padre, il grande e compianto Vittorio. A casa loro il talento per la cinepresa gli scorre nel DNA e i loro nomi saranno ricordati per sempre nel panorama del cinema e della televisione italiana.

Un attore del suo spessore, non poteva non vivere in un’abitazione di altrettanto lustro. Sveliamo dov’è la sua super casa a Roma di 4 piani che regala bellezza e stupore a chiunque la guardi.

Christian De Sica e le altre case

Christian De Sica, ha un cognome molto importante che probabilmente agli esordi gli ha dato molta pressione, in quanto è facile per il mondo parlare immediatamente di “nepo baby”, per via del cognome illustre del padre, di cui tra l’altro ha appena inaugurato una mostra in suo onore. Invece lui ha dimostrato a tutti che il talento gli scorreva forte nelle vene fin dai primi anni del suo esordio.

Re incontrastato dei cine-panettone, Christian ha dimostrato a tutti di essere una personalità molto versatile, riuscendo a immedesimarsi in ruoli sia comici che drammatici, con la stessa empatia e professionalità che lo contraddistingue. È palese quindi intuire, vista la sua bravura di quanto abbia guadagnato nel corso degli anni, per questo motivo oltre alla casa di Roma, l’attore ha investito in altri due immobili di sua proprietà. Una bellissima villa in Toscana circondata da fiori e piante e una a Capri, che però al momento il noto attore avrebbe messo in vendita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Christian (@christiandesica35official)

La villa di Roma

Christian De Sica come dicevamo, è uno degli attori più brillanti e di forte impatto del cinema italiano. Grazie alla sua bravura, nel corso degli anni ha guadagnato sicuramente un notevole capitale, grazie al quale, oltre alle case di cui vi abbiamo parlato in precedenza, ha potuto acquistare una delle case più belle di Roma. Precisamente vive in una palazzina a 4 piani, in via Aventina, realizzata dall’architetto Andrea Busiri-Vici, la cui bellezza la condivide con sua moglie, Silvia Verdone, sorella di Carlo, con la quale è sposato dal 1980.

Per averne un assaggio vi basterà andare sul sito dell’architetto e ammirare qualche scatto. Da quello che si vocifera inoltre, pare che gli interni, siano stati curati e coordinati dallo stesso Christian, la cui passione per l’arte e il collezionismo, sarebbero cosa ben nota, rendendo gli interni una sorta di piccolo museo privato.