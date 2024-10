Alessia Merz compie 50 anni e non è cambiata di una virgola: le foto prima e dopo

Alessia Merz ha compiuto 50 anni ed è sempre bellissima come agli esordi, come dimostrano le foto del prima e del dopo. Ecco che cosa fa oggi l’ex ragazza di Non è la Rai.

È un nome il suo che abbiamo sentito fin dai tempi di Non è la Rai, stiamo parlando della bella e talentuosa, Alessia Merz, la quale ha dimostrato a tutti quanti molto presto, non essere soltanto un bel visino e un bel corpo, ma che in lei ci fosse molto di più.

È stata una delle presenze incontrastate degli anni 90, dove prese parte a ruoli diversi, partendo dalla velina a Striscia la notizia, per poi approdare in vari programmi televisivi, nonché in veste di attrice sia sul piccolo che sul grande schermo.

A distanza di tanti anni dal suo addio alle scene, oggi la rivediamo in occasione dei suoi 50 anni e come possiamo vedere dalle foto di ieri e di oggi, non è cambiata di una virgola. È sempre la bellissima ragazza che conoscevamo.

Alessia Merz e il suo ritiro dalle scene

Alessia Merz è sempre stata una donna molto bella, tant’è che perfino Max Pezzali la volle nel suo film, Jolly Blu, ruolo inizialmente pensato per una allora sconosciuta, Angelina Jolie. Come dicevamo, di ruoli l’attrice ne ha interpretati parecchi, partecipando anche all’Isola dei famosi, ed è per questo che ha stupito il fatto che alla metà degli anni Duemila, decise di lasciare il mondo dello spettacolo.

Come ha raccontato a Storie di Donne al Bivio da Monica Setta: “Dai 18 ai 31 mi sono divertita, ho fatto di tutto e di più. Volevo una famiglia. Dopo i primi no hanno smesso di chiamarmi. Ma non sono pentita, sono felice così…”. Sposata dal 2005 con l’ex calciatore, Fabio Bazzani, conosciuto grazie a Simona Ventura e Stefano Bettarini, i due divennero genitori di Niccolò e Martina.

Cosa fa oggi la showgirl

In occasione dei suoi 50 anni, la bella Alessia Merz è apparsa nuovamente in televisione, al programma di Monica Setta, Storie di Donne al Bivio, dove oltre a essersi mostrata più in forma che mai ha raccontato qual è la sua vita attuale. Come potete vedere dalla foto del prima e del dopo, la showgirl è rimasta sempre la stessa, apparendo una donna sempre bellissima.

Inoltre, in merito al suo lavoro ha dichiarato: “Ogni tanto faccio qualche cosetta per togliermi lo sfizio, non ci ho messo la croce sopra…Continuo a fare la mamma, la moglie, ma a volte mi prendo un po’ di spazio per me…”, mostrandosi in armonia con la sua scelta di vita.