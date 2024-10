Fiocco Rosa a Uomini e Donne: è diventata mamma di nuovo

È arrivata la cicogna a Uomini e Donne, in quanto il volto noto è diventata di nuovo mamma di un bambino. I fan sono felicissimi, in quanto dopo quella brutta notizia per lei è tornato il sole.

È stato amore a prima vista tra il pubblico e Uomini e Donne, in quanto è uno dei programmi più amati di sempre. I fan amano tutto del dating show, tutto funziona alla perfezione, le regole, i protagonisti, lo staff e ovviamente lei, la conduttrice, cioè Maria De Filippi.

Sono anni che ormai Queen Mary fa da Cupido ai vari protagonisti di tutte le età e nonostante il tempo scorra inesorabile, la fedeltà del pubblico è la medesima degli esordi e lo share lo dimostra. Poi ovvio la bravura di Maria è cosa ben nota e dai piani alti di Mediaset hanno fatto di tutto per non perdere la conduttrice anche in vista delle offerte ricevute.

Come dicevamo i fan sono ormai affezionati a tutti loro, per questo non stupisce il fatto che sono tutti emozionati dopo aver appreso di quel fiocco azzurro da poco annunciato. Il volto noto è diventata di nuovo mamma e i fan di Uomini e Donne, brindano con lei.

Il terribile momento vissuto

Uomini e Donne è da poco iniziato e già ha attirato l’attenzione del pubblico, il quale come sempre, segue con piacere ogni avvenimento che Maria De Filippi, porta davanti alle telecamere. Il pubblico si è già affezionato a questi nuovi volti ma ovviamente non dimentica quelli passati, come per esempio la protagonista del nostro articolo di oggi. L’abbiamo conosciuta in veste di corteggiatrice e quando il lieto fine non è arrivato tra lei e il tronista, ha cercato l’amore alla maniera tradizionale.

Ed è così che ha incontrato quello che sarebbe diventato l’amore della sua vita. Dopo quel colpo di fulmine i due non si sono più lasciati e hanno intensificato il loro rapporto mettendo al mondo due stupende creature. In seguito purtroppo, con una notizia shock, l’ex volto del dating ha raccontato di quel drammatico aborto, dove i suoi gemellini purtroppo non ce l’hanno fatta.

Un nuovo inizio

Ester Glam, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ve la ricordate? L’abbiamo conosciuta ai tempi in cui corteggiava Paolo Crivellin, ma è stato con Luca Baldacci che ha ritrovato il sorriso. Con lui ha messo al mondo, Gabriele e Brando i quali hanno aiutato il papà a fare la proposta di matrimonio alla loro mamma. La Glam non potrebbe essere più che felice, in quanto oltre a questa notizia, ha rivelato ai suoi follower di essere diventata mamma per la terza volta, di un bel bambino.

Ecco che cosa ha rivelato sui social: “Lo canterai, lo scalderai dal freddo e il gelo. E lotterai, si, lotterai, perché sia vero. A 37+4 con cesareo d’urgenza, tu, Enea Baldacci ci hai fatto scoppiare il cuore per la terza volta…”, confidando inoltre di aver subito un cesareo abbastanza delicato ma che fortunatamente si è risolto per il meglio. Che dire, le facciamo anche noi tanti auguri per la lieta notizia.