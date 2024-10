Bebe Vio: quanti anni ha e dove vive la campionessa di scherma

Conosciamo meglio la campionessa di schermo Bebe Vio, la quale riesce a contagiare tutti con la sua positività. Ecco quanti anni ha e dove vive, la nota vincitrice olimpica.

Ha fatto emozionare tutti con la sua medaglia di bronzo alla Paralimpiadi di Parigi 2024, facendo urlare di gioia non soltanto la sua inseparabile famiglia che non l’abbandona mai ma anche Jovanotti, il cui abbraccio sincero ha fatto commuovere tutti.

Stiamo parlando ovviamente della straordinaria Bebe Vio, la cui grinta e forza d’animo sono sempre stati di monito a tutti, in quanto la vita non sempre è gentile con tutti, ma Bebe ci ha fatto capire che lo possiamo essere noi con lei.

Conosciamo meglio la nota schermitrice, ecco quanti anni ha e dove vive. L’atleta ha una vita sempre ricca di emozioni, per questo i fan sono sempre interessati alla sua sfera privata e lavorativa.

La vita privata di Bebe Vio

Bebe Vio la conosciamo tutti e sappiamo tutti cosa l’è successo da bambina e qual è stata la terribile malattia che l’ha colpita a 11 anni. Oggi però di questo lato di lei non ne vogliamo parlare, anche perché come aveva dichiarato lei stessa: “Io sta cosa non l’ho mai capita, perché le mie cicatrici devono raccontare la mia storia? Mica c’è scritto che faccio scherma! Al massimo dicono che ho avuto una malattia…”, ricordando ai fan che in lei c’è molto di più della malattia.

Quindi diremo di quanto sia straordinaria nella scherma, di quanto faccia emozionare i suoi seguaci ogni volta che vince una competizione sportiva e di come la sua forza d’animo conferma veramente il detto: “volere è potere”. Oltre a questo diremo che Beatrice Maria Adelaide Marzia Vio Grandis è una ragazza normalissima, la cui passione per lo sport è diventato un lavoro a tutti gli effetti per lei e che come tutte quelle della sua età anche lei sogna l’amore. Qualche tempo fa era stata pizzicata con Gianmarco Viscio durante una cena romantica come avevano riportato dal settimanale Chi. A oggi però nessuno ha mai confermato o smentito quella storia ed essendo entrambi i protagonisti molto riservati non se n’è saputo più nulla. In molti parlavano di fiori d’arancio imminenti, sarà veramente così?

Dove vive la schermitrice

Bebe Vio non è soltanto una forza della natura con un fioretto in mano ma anche nel contesto privato, in quanto è la mascotte della sua famiglia, con la quale è molto unita. Di anni la schermitrice italiana ne ha 27 e da quando è diventata celebre non l’abbiamo mai vista uscire di casa senza il suo accessorio più prezioso, cioè il suo sorriso, il quale è sempre contagioso. Come dicevamo, Bebe è molto legata a tutta la sua famiglia e fino ai 21 anni ha vissuto con loro a Mogliano Veneto.

In seguito si è trasferita a Roma, sulla quale ha rivelato: “Da quando mi sono trasferita a Roma sento di essere nel posto giusto. C’è tutto: bellezza, cultura, atmosfera, natura…”. Oltre a questo, la schermitrice sta cercando di crearsi la sua strada come fanno tutti i giovani della sua età.