Alfonso Signorini, niente Roma per lui: la sua meravigliosa dimora è a Milano

Alfonso Signorini ha scelto la sua dimora e non è a Roma come pensavano in molti per la praticità negli spostamenti al lavoro, bensì è a Milano. La sua casa è un sogno, tutti ne vorrebbero una come la sua.

Ovviamente non ha bisogno di presentazioni Alfonso Signorini, il cui carisma e simpatia l’hanno reso il personaggio amato e seguito che è oggi. Considerato da sempre come il “re del gossip”, non tutti sanno che è lui il direttore del magazine Chi.

Diciamo che soprattutto la nuova generazione lo collega quasi sempre al Grande Fratello e al suo ruolo di presentatore, ripreso anche in questa ultima edizione da poco iniziata. Anche quest’anno l’aria che si respira è elettrica e Alfonso come sempre cerca di tenere a bada tutti i gieffini che molto spesso fanno infervorare gli autori.

Ed è proprio grazie al successo che ha ottenuto in tutti questi anni che Signorini ha potuto prendersi quella casa stupenda e paradisiaca a Milano e non a Roma come pensavano in molti. Ecco dove vivere il conduttore del GF.

Alfonso Signorini e le nuove polemiche al GF

Il Grande Fratello è iniziato da poco e dopo le prime puntate questa nuova edizione del reality Mediaset, promette grandi numeri in merito allo share. Diciamo che i colpi di scena sono molti e gli inquilini anche. Vediamo quindi cosa combineranno in futuro.

Per il momento sulla rete si parla molto del litigio tra Yulia e Jessica, per via della questione dei disturbi alimentari dell’ex vocalist dei Gazosa. Alfonso non si sa cosa farà per stemperare questa situazione, quel che è certo è che farà di tutto affinché non avvenga quello che è successo nelle ultime edizioni, cioè tutti (o quasi) contro uno.

La casa di Alfonso

Quando Alfonso Signorini ha bisogno di staccare la spina dallo stress lavorativo, incluso quello che gli arreca comunque il Grande Fratello, in quanto non sarà sicuramente facile come conduttore, fare in modo che tutto proceda bene. Anche perché si sa, il primo a metterci “la faccia” è sempre lui in veste di presentatore.

A ogni modo, quando vuole isolarsi da tutto e tutti, gli basterà andare nella sua bellissima casa di Milano, in quanto per chi non lo sapesse, Signorini ha optato per un investimento nel capoluogo meneghino piuttosto che nella Capitale. Non si hanno molte informazioni sulla sua casa, in quanto Alfonso è molto riservato. Sui social si possono vedere degli scatti e dei video (ve ne riportiamo uno per vedere un angolo di casa sua), di angoli di casa sua e quello che salta all’occhio sono l’accuratezza del design scelto e l’eleganza. Ogni oggetto è posizionato con cura, come solo Alfonso potrebbe fare.