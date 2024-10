Alessandro Borghese: “3 giorni su una zattera” | Il ricordo nitido della tragedia

Alessandro Borghese ha parlato di quella tragedia che l’ha colpito anni addietro, dove per sopravvivere è dovuto restare “3 giorni su una zattera”. Ecco di quale ricordo parliamo che ha scioccato tutti.

Non ha bisogno di presentazioni il grande Alessandro Borghese, il quale ha fatto della sua passione per la cucina, un lavoro a 360°. Infatti, non solo si occupa dei suoi ristoranti ma è anche un conduttore molto bravo e amato.

Lo vediamo a Celebrity Chef o 4 ristoranti e tutti non vediamo l’ora di sentire le sue frasi iconiche che ci fanno tanto ridere. Si va da “voto diesci” a “da borghese torno chef” e ce ne sarebbero ancora molte.

Alessandro però non ci fa soltanto ridere, in quanto ci fa venire anche l’acquolina in bocca con le sue ricette e ci fa vivere in ansia quando racconta aneddoti come quello svelato, dove un giovanissimo chef ha vissuto un’esperienza veramente traumatica.

Alessandro Borghese: tutti lo imitano

A dimostrazione del fatto di quanto Alessandro Borghese sia amato dal suo pubblico e anche dai suoi colleghi, sono diverse le parodie che lo vedono al centro dell’attenzione. Una delle imitazioni più belle e divertenti l’abbiamo vista alla GialappaShow, seguita da quella inaspettata e inedita rilasciata da Damiano David, voce solista e anche vocalist dei Maneskin, il quale, incalzato da Fabio Fazio a Che tempo che fa, ha mostrato ai fan un lato nascosto della sua persona, cioè la bravura nell’imitazione.

Naturalmente Borghese lo sa che i colleghi del mondo dello spettacolo e i suoi fan lo imitano per affetto e non per cattiveria, in quanto è una persona piacevole che sa divertire oltreché stupire con i suoi programmi e ammaliare con i suoi manicaretti.

Il racconto dell’Achille Lauro

Alessandro Borghese però non fa soltanto divertire il suo grande pubblico, in quanto con quel suo racconto inedito ha lasciato impietrito tutto il pubblico. L’esperienza che ha vissuto può rilasciare due reazioni in una persona che riesce a sopravvivere per raccontarla. O ci si chiude nella paura e si vive con molta prudenza o si risale immediatamente come quando si cade da cavallo. Fortunatamente per tutti noi, Alessandro ha optato per la seconda, diventando il personaggio tanto amato che è oggi.

In pratica il noto chef, ai microfoni del programma di Francesca Fialdini, Da noi… A ruota libera, ha raccontato di quando a 18 anni lavorava presso la nave Achille Lauro, affondata nel 1994. Fortunatamente, Borghese riuscì a sopravvivere: “sono stato tre giorni a mollo dentro a uno zatterino insieme ad altre persone…”, in attesa di essere salvati da una “petroliera greca”. Che dire, Alessandro come sempre “voto diesci”.