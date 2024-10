Francesca Chillemi, è proprio amore: chi è e che lavoro fa Eugenio Grimaldi

Francesca Chillemi ha trovato di nuovo l’amore grazie a Eugenio Grimaldi. Ecco chi è e che lavoro fa, la nuova fiamma dell’attrice di Viola come in mare, al fianco di Can Yaman.

È un’attrice molto brava e quotata in questo periodo, in quanto le vengono affidati ruoli di prestigio che lei interpreta come sempre con professionalità e impegno. Stiamo parlando di Francesca Chillemi, il cui ruolo nella fiction, Viola come il mare, per esempio, ha incantato i fan.

Oltre alla sua vena professionale grazie alla quale ha ottenuto anche diversi premi e riconoscimenti, ai fan interessa anche della sua vita privata. Per mesi si è parlato di quel rumors che vedeva la Chillemi e il collega, Can Yaman, in procinto a giurarsi amore eterno.

Così pare non sia stato, visto che Francesca attualmente starebbe vivendo un’intesta storia d’amore con Eugenio Grimaldi, con il quale è stata pizzicata in atteggiamenti focosi. Conosciamo meglio, ecco chi è e che lavoro fa.

Gli amori di Francesca Chillemi

Prima di parlare della nuova fiamma della bella Francesca Chillemi, vi diciamo che l’ex Miss Italia è diventata mamma di Rania, nata dalla sua precedente relazione durata 10 anni con l’imprenditore, Stefano Rosso.

Prima di Eugenio Grimaldi, di cui vi parleremo a breve, i rumors erano intensi in merito ad un suo presunto flirt con Can Yaman, il collega della nota attrice. Ovviamente questo pettegolezzo non è mai stato confermato dai diretti interessati, in quali hanno proseguito con le loro vite pare uniti nel contesto lavorativo, ma separati in quello sentimentale.

Francesca Chillemi in vacanza con Eugenio Grimaldi, le foto dell’attrice a Capri con il nuovo fidanzato (dopo l’addio a Stefano Rosso) https://t.co/iY3cKlvWKY — IHaveAdream (@SaCe86) August 22, 2024

Chi è Eugenio Grimaldi

Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi non si nascondo più, in quanto, sono stati pizzicati qualche settimana fa, dal settimanale Oggi, in atteggiamenti complici e romantici. Con quei baci bollenti poi, hanno confermato i rumors che giravano, della serie che un’immagine vale di più di mille parole.

A ogni modo, chi è questo possente giovanotto? Eugenio è il figlio dell’armatore Emanuele Grimaldi, nonchè executive manager dell’azienda di famiglia, famosa per occuparsi del settore dei trasporti marittimi e logistica. Entrambi con un passato sentimentale alle spalle, oggi pare vogliano diventare una delle classiche famiglie allargate, dove la figliola di Francesca potrebbe diventare la sorellastra dei tre figli di lui. Come si legge su elle.com, a unire i due piccioncini, è stata la passione per i cavalli e per il green. Da quel primo incontro pare non essersi più separati, anche se ricordiamo che nessuno dei due ha ancora confermato o smentito qualcosa.