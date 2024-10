Che fine a fatto Claudio Bisio? Svelato il motivo della lontananza dalla TV: il nuovo progetto é realtà

In molti si sono chiesti che fine avesse fatto Claudio Bisio. Ecco svelato finalmente il motivo della sua lontananza dal mondo della televisione, aveva un altro progetto in mente, ecco quale.

Claudio Bisio non ha bisogno di presentazioni, in quanto è uno degli attori, comici e conduttori, più amati e seguiti di sempre. È impossibile non ridere con lui, in quanto le sue battute ed espressioni sono tutto un programma. L’attore ha la capacità di far provare realmente le sensazioni che anche lui sta provando in quel momento.

L’abbiamo visto in parti allegre e il pubblico ha riso, ha fatto anche parti drammatiche e la commozione era estesa, insomma un portento davanti alle telecamere. Tra i vari suoi lavori, la sua conduzione a Zelig è qualcosa che resterà negli annali, in quanto lo spasso è sempre stato assicurato.

Eppure era già da un po’ di tempo che Claudio mancava all’appello. Dal piccolo schermo ne sentivano tutti la mancanza e quando i fan avevano perso le speranze di vederlo quanto prima, eccolo tornare più forte che mai, in una nuova veste finora inedita e sconosciuta.

Il discorso del padre di Claudio Bisio

Claudio Bisio è una continua scoperta e questo ormai l’abbiamo capito di lui, è difficile che resta fermo e che dorma sugli allori, in quanto riesce sempre a reinventarsi, approfondendo parti nuove. Il conduttore oltre ad aver trovato il suo centro nel mondo dello spettacolo, ha trovato il suo equilibrio anche nella vita privata, dove ha trovato in Sandra Bonzi, la sua anima gemella. Con la giornalista, Claudio è sposato dal 2003 e con lei ha avuto due figli, Alice e Federico.

Bisio ama molto la famiglia e con i suoi figli si sente timido e impacciato a parlare di certi argomenti, proprio come suo padre lo era con lui, come ha rivelato a Il Corriere della Sera: “Mio padre era timido, fu mia madre a spingerlo a parlarmi…”, riferendosi al tema trattato della pedofilia dove il genitore con poche parole gli ha fatto una grande raccomandazione: “mi dice ‘occhio, eh’. Solo ‘occhio, eh’. Fu la mia educazione sessuale…”.

Il nuovo lavoro del conduttore

Non stupisce il fatto che Claudio Bisio abbia voluto esplorare una nuova sfera lavorativa, per cercare di mettersi alla prova, per dimostrare a tutti di potercela fare a essere brillante anche sulla carta e in effetti così è stato. Per la prima volta in veste di scrittore, il conduttore ha presentato il suo libro, Il talento degli scomparsi.

Il libro ha fatto già molto successo e se seguite i suoi spostamenti riuscirete sicuramente a beccarlo durante uno dei vari firmacopie.