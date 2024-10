Maria Grazia Cucinotta festeggia: chi é suo marito e da quanto tempo stanno insieme

Ecco chi è il marito di Maria Grazia Cucinotta e da quanto stanno insieme. Sono una delle coppie più belle e longeve di sempre e i loro fan li adorano, soprattutto quando appaiono sui social insieme.

Maria Grazia Cucinotta è una delle attrici, produttrici ed ex modelle italiane più belle e più seguite di sempre, in quanto la sua bravura e il suo talento li ha dimostrati al suo grande pubblico e ai vari addetti ai lavori, già da decenni.

In merito alla carriera lavorativa, la Cucinotta, grazie anche a quella sua tipica bellezza tutta mediterranea ha conquistato il grande pubblico. Sicuramente tra i vari lavori a cui ha preso parte, nessuno potrà mai dimenticare la sua interpretazione ne, Il Postino al fianco del compianto, Massimo Troisi.

Oltre alla sua vita lavorativa, di Maria Grazia i fan ne seguono anche la sua vita sentimentale, in quanto sono tutti molto curiosi di saperne di più in merito a suo marito. Ecco chi è, che cosa fa e da quanto stanno insieme.

Maria Grazia Cucinotta e il suo lavoro

Anche quest’anno come di consueto, Maria Grazia Cucinotta tornerà in televisione con il suo appuntamento domenicale in veste di conduttrice, al suo ormai storico programma su La7, L’Ingrediente Perfetto. La nuova edizione è da poco iniziata, in quanto dopo la prima puntata andata in onda il 6 ottobre, la rivedremo per altre 6 domeniche consecutive.

In queste puntate il focus sarà incentrato sui vini dell’Umbria ai quali la bella conduttrice abbinerà i suoi manicaretti che preparerà come sempre con le “sue manine”, per la gioia dei fan. Sempre molto elegante e senza mai un capello fuori posto, Maria Grazia ha dimostrato di non essere soltanto bellissima e bravissima nella recitazione ma di essere un portento anche in cucina.

Maria Grazia e suo marito

Maria Grazia Cucinotta non ha trovato la felicità soltanto nel luogo lavorativo, ma anche nella sua vita privata, in quanto è sposata dal 1995 com l’imprenditore, Giulio Violati, con il quale ha avuto sua figlia Giulia. I due da poco hanno festeggiato 29 anni di matrimonio e appaiono più uniti e innamorati che mai.

Mentre si scambiano un tenero bacio Maria Grazia tiene in mano un grande mazzo di rose rosse, regalatole da Giulio, al cui scatto ha riservato questa didascalia: “29 anni oggi e ancora mi sorprendi e io ti amo sempre di più”. Il prossimo anno i due innamorati festeggeranno 30 anni di matrimonio e sicuramente sarà festa grande.